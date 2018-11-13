Двое пассажиров угнали у таксиста Nissan после поездки через весь город

Для одного из подозреваемых угон был уже не первым

Клиенты проехали через весь город на такси, а после угнали его





В ночь с 11 на 12 ноября двое пассажиров угнали машину такси, на которой приехали из Ленинского района Новосибирска в Калининский.





В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что двое мужчин вызвали такси на улицу Широкую, а приехавший на заказ водитель на «Ниссан Альмера» отвёз их через весь город на улицу Магистральную. Там подозреваемые начали угрожать водителю, высадили его на улицу и уехали на его автомобиле.





«Ниссан» нашли в селе Кубовая под Новосибирском — у машины были повреждения кузова спереди, а в салоне были следы поджога.







«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей Калининского района в возрасте 21 и 23 лет. Старший из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за угон.





Как было установлено оперативниками, после угона подозреваемые бросили автомобиль в одном из садовых товариществ и подожгли изнутри с целью сокрытия преступления», — рассказали в пресс-службе областного управления.





В полиции возбудили дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон).





Несудимого подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Второй подозреваемый был заключен под стражу — сейчас полицейские выясняют, были ли у него другие преступления.





Один из подозреваемых заключён под стражу





Всех пострадавших от действий лица на фото в полиции просят позвонить по телефонам: (383) 232-20-09; 8-913-781-7899.





В середине сентября пассажиры напали на таксиста недалеко от клуба «Чарли» в Новосибирске — мужчины душили водителя и били его по лицу.