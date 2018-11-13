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Новосибирец написал мистический детектив об артефакте магов из Кремля и Музее смерти

Книга вышла в «Эксмо» и появится в продаже со дня на день

Писатель Андрей Орлов написал книгу под впечатлением от новосибирского Музея смерти
Писатель Андрей Орлов написал книгу под впечатлением от новосибирского Музея смерти


Новосибирец Андрей Орлов написал мистический детектив «Время мёртвых» с историей, которая якобы происходит в новосибирском Музее мировой погребальной культуры. Книга издана под псевдонимом Александр Тамоников. Об этом сообщил корреспонденту НГС создатель Музея смерти Сергей Якушин.


«Первая наша встреча [с Орловым] состоялась где-то летом. Он пришёл в музей с супругой, так как заинтересовался нами. И получилось так, что я в это время там был и провёл ему экскурсию. Во время экскурсии мы затронули множество тем, которые обычно не освещаем: я рассказывал о том, как музей создавался, об экспонатах, об одной чугунной плите, которая, как оказалось, была на могиле ведьмы, о встречах с экстрасенсами, с эзотериками, с тибетскими учителями, которые к нам приезжают, <…> и рассказал о мистических случаях, которые были в крематории и музее. И всё — через некоторое время он присылает мне синопсис книги», — рассказал Сергей Якушин.


По словам Якушина, книжное издательство «Эксмо» заинтересовалось идеей мистического детектива и заключило договор с новосибирским писателем сразу на несколько книг, созданных по историям и экспонатам Музея смерти.


Главным героем детективов, связанных с новосибирским музеем, является выдуманный персонаж — частный детектив Никита Ветров. По сюжету он знаком с Сергеем Якушиным и занимается расследованием странных историй. Во «Времени мёртвых» речь идёт об утерянном мистическом артефакте так называемых советских кремлёвских магов, который случайно оказался в новосибирском Музее смерти. Об истинной ценности этого артефакта работники музея не догадываются, в то время как его розыском занимаются не только светлые, но и тёмные силы.


Автор книги Андрей Орлов пояснил корреспонденту НГС, что «Время мёртвых» — уже третий мистический детектив, связанный с этим музеем.


«Время мёртвых» — третья книга из цикла детективов, связанных с новосибирским Музеем смерти
«Время мёртвых» — третья книга из цикла детективов, связанных с новосибирским Музеем смерти


«Детектив выпущен под именем Александр Тамоников. Это реально существующий человек. Он и сам что-то пишет, но уже мало. [Просто] это в издательстве так помещают малые серии [книг] в уже существующие бренды. <…> Но книги про Музей смерти — точно мои. <…> В феврале обещают [издать] четвёртую. Как мне рассказали, тираж первой книги "Музей смерти" ушёл влёт. Вторая за 10 дней продалась наполовину. Это две недели назад было. Значит, будут допечатывать», — сообщил Андрей Орлов.


Первые части тиражей мистических детективов Орлова — «Музей смерти», «Нетленный» и «Время мёртвых» — выпущены в твёрдом переплёте, сопровождаются фотографиями экспонатов новосибирского музея и стоят в пределах 300–400 рублей.


Справка: Андрей Орлов — новосибирский писатель, работающий в жанре экшен (детектив, боевик, фантастика) с конца 90-х годов. Издавался и издаётся как под своим именем, так и под псевдонимами: Александр Тамоников, Кирилл Казанцев, Сергей Зверев, Алексей Макеев, Фридрих Незнанский, Юлия Соколовская. Под некоторыми из перечисленных псевдонимов помимо Андрея Орлова издатели выпускают и других авторов.


В сентябре НГС рассказал ещё про одного новосибирского писателя — бывшего сотрудника уголовного розыска, написавшего комедию-триллер «Снегопад для Киры» про любовь и киллера. По этому произведению на сцене ДК «Энергия» поставили спектакль, в котором участвовали артисты разных театров.

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