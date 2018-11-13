Новосибирец написал мистический детектив об артефакте магов из Кремля и Музее смерти

Книга вышла в «Эксмо» и появится в продаже со дня на день

Писатель Андрей Орлов написал книгу под впечатлением от новосибирского Музея смерти





Новосибирец Андрей Орлов написал мистический детектив «Время мёртвых» с историей, которая якобы происходит в новосибирском Музее мировой погребальной культуры. Книга издана под псевдонимом Александр Тамоников. Об этом сообщил корреспонденту НГС создатель Музея смерти Сергей Якушин.







«Первая наша встреча [с Орловым] состоялась где-то летом. Он пришёл в музей с супругой, так как заинтересовался нами. И получилось так, что я в это время там был и провёл ему экскурсию. Во время экскурсии мы затронули множество тем, которые обычно не освещаем: я рассказывал о том, как музей создавался, об экспонатах, об одной чугунной плите, которая, как оказалось, была на могиле ведьмы, о встречах с экстрасенсами, с эзотериками, с тибетскими учителями, которые к нам приезжают, <…> и рассказал о мистических случаях, которые были в крематории и музее. И всё — через некоторое время он присылает мне синопсис книги», — рассказал Сергей Якушин.







По словам Якушина, книжное издательство «Эксмо» заинтересовалось идеей мистического детектива и заключило договор с новосибирским писателем сразу на несколько книг, созданных по историям и экспонатам Музея смерти.







Главным героем детективов, связанных с новосибирским музеем, является выдуманный персонаж — частный детектив Никита Ветров. По сюжету он знаком с Сергеем Якушиным и занимается расследованием странных историй. Во «Времени мёртвых» речь идёт об утерянном мистическом артефакте так называемых советских кремлёвских магов, который случайно оказался в новосибирском Музее смерти. Об истинной ценности этого артефакта работники музея не догадываются, в то время как его розыском занимаются не только светлые, но и тёмные силы.







Автор книги Андрей Орлов пояснил корреспонденту НГС, что «Время мёртвых» — уже третий мистический детектив, связанный с этим музеем.







«Время мёртвых» — третья книга из цикла детективов, связанных с новосибирским Музеем смерти





«Детектив выпущен под именем Александр Тамоников. Это реально существующий человек. Он и сам что-то пишет, но уже мало. [Просто] это в издательстве так помещают малые серии [книг] в уже существующие бренды. <…> Но книги про Музей смерти — точно мои. <…> В феврале обещают [издать] четвёртую. Как мне рассказали, тираж первой книги "Музей смерти" ушёл влёт. Вторая за 10 дней продалась наполовину. Это две недели назад было. Значит, будут допечатывать», — сообщил Андрей Орлов.







Первые части тиражей мистических детективов Орлова — «Музей смерти», «Нетленный» и «Время мёртвых» — выпущены в твёрдом переплёте, сопровождаются фотографиями экспонатов новосибирского музея и стоят в пределах 300–400 рублей.







Справка: Андрей Орлов — новосибирский писатель, работающий в жанре экшен (детектив, боевик, фантастика) с конца 90-х годов. Издавался и издаётся как под своим именем, так и под псевдонимами: Александр Тамоников, Кирилл Казанцев, Сергей Зверев, Алексей Макеев, Фридрих Незнанский, Юлия Соколовская. Под некоторыми из перечисленных псевдонимов помимо Андрея Орлова издатели выпускают и других авторов.







В сентябре НГС рассказал ещё про одного новосибирского писателя — бывшего сотрудника уголовного розыска, написавшего комедию-триллер «Снегопад для Киры» про любовь и киллера. По этому произведению на сцене ДК «Энергия» поставили спектакль, в котором участвовали артисты разных театров.

