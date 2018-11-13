Новосибирцы набросились на отечественную «Ладу Весту»

Каждый месяц новосибирцы покупают по 60 штук машин этой модели

Продажи LADA Vesta выросли на 74%





Продажи отечественной LADA Vesta в Новосибирской области за год подскочили на 74%. Реализация модели в целом на российском рынке также показывает высокие темпы прироста — 61%.







«За 9 месяцев 2018 года продано 484 LADA Vesta. За 9 месяцев 2017 года продано 278 автомобилей», — сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. По известным данным за сентябрь текущего года новосибирцы купили 60 единиц Vesta, в прошлом сентябре этот показатель составлял 44 машины.





LADA Vesta — отечественный автомобиль, вставший на конвейер в 2015 году. Его создавали при участии иностранных специалистов. Сейчас машина выпускается в кузовах седан и универсал, в простых и кроссоверных модификациях.





Автомобиль может оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем (106 л.с.) или 1,8-литровым двигателем (122 л.с.), механической или роботизированной коробкой передач. Стоимость LADA Vesta составляет от 594 900 до 849 400 рублей.





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