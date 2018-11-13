Новосибирский фотограф открыл выставку в Пизе, чтобы показать итальянцам Сибирь
Он устал объяснять итальянцам, откуда он родом, и решил показать фото
Новосибирский фотограф Олег Кугаев сегодня, 13 ноября, открыл фотовыставку «Пределы» в почётном консульстве Российской Федерации в итальянском городе Пиза — своими снимками он хочет показать итальянцам родную Сибирь.
Олег Кугаев последние несколько лет работает в Италии над документальным фильмом: «И всегда, когда меня итальянцы спрашивают, откуда я родом, мой ответ их ставит в тупик. Сибирь? О России тут знают немного: Москва, Санкт-Петербург, Транссибирская магистраль — это уже у продвинутых. Мне хотелось показать им ту Россию, которую я вижу и которую люблю. Так и родилась идея выставки "Пределы"», — рассказал корреспонденту НГС фотограф.
На выставке представлены фотографии природы, сделанные у границ России, — в Республике Алтай и на Камчатке.
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