Новосибирский фотограф открыл выставку в Пизе, чтобы показать итальянцам Сибирь

Он устал объяснять итальянцам, откуда он родом, и решил показать фото

Олег Кугаев в посёлке Кош-Агач Республики Алтай — на улице 50 градусов мороза. Эту фотографию он выбрал для афиши своей выставки





Новосибирский фотограф Олег Кугаев сегодня, 13 ноября, открыл фотовыставку «Пределы» в почётном консульстве Российской Федерации в итальянском городе Пиза — своими снимками он хочет показать итальянцам родную Сибирь.







Олег Кугаев последние несколько лет работает в Италии над документальным фильмом: «И всегда, когда меня итальянцы спрашивают, откуда я родом, мой ответ их ставит в тупик. Сибирь? О России тут знают немного: Москва, Санкт-Петербург, Транссибирская магистраль — это уже у продвинутых. Мне хотелось показать им ту Россию, которую я вижу и которую люблю. Так и родилась идея выставки "Пределы"», — рассказал корреспонденту НГС фотограф.









На выставке представлены фотографии природы, сделанные у границ России, — в Республике Алтай и на Камчатке.





Лиса, которая, по словам Кугаева, появилась из ниоткуда, когда он шёл к финальной точке маршрута у кратера вулкана Горелый на Камчатке. Лиса какое-то время нервно кружила между туристами, но когда поняла, что они не представляют угрозы, села и стала смотреть на закат





Олег Кугаев решил, что лучше всего о его родных местах итальянцам расскажут его снимки. На фото — подснежник на Алтае





Олег Кугаев издалека приметил этого сурка на Камчатке и встал у норы, чтобы сделать портрет. По случайности фотограф перегородил единственный выход из норы зверька, но за 15 минут сурок прокопал себе новый







Недавно работы новосибирского фотографа поставили в Эрмитаже рядом с Пикассо и Дега.