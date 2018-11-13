Новосибирский фотограф открыл выставку в Пизе, чтобы показать итальянцам Сибирь

Он устал объяснять итальянцам, откуда он родом, и решил показать фото

Олег Кугаев в посёлке Кош-Агач Республики Алтай — на улице 50 градусов мороза. Эту фотографию он выбрал для афиши своей выставки
Олег Кугаев в посёлке Кош-Агач Республики Алтай — на улице 50 градусов мороза. Эту фотографию он выбрал для афиши своей выставки


Новосибирский фотограф Олег Кугаев сегодня, 13 ноября, открыл фотовыставку «Пределы» в почётном консульстве Российской Федерации в итальянском городе Пиза — своими снимками он хочет показать итальянцам родную Сибирь.


Олег Кугаев последние несколько лет работает в Италии над документальным фильмом: «И всегда, когда меня итальянцы спрашивают, откуда я родом, мой ответ их ставит в тупик. Сибирь? О России тут знают немного: Москва, Санкт-Петербург, Транссибирская магистраль — это уже у продвинутых. Мне хотелось показать им ту Россию, которую я вижу и которую люблю. Так и родилась идея выставки "Пределы"», — рассказал корреспонденту НГС фотограф.


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Пещеры Алтая — это отдельная тема, их очень много, заходишь в них всегда с эмоциями Индианы Джонса: а жил ли там кто-то? а живет ли сейчас? а ни чего если без звонка? И ведь правда находишь что-то похожее на присутствие себе подобных, и воображение включается, прорисовывая дизайн кухни, зала и гостиной. А соседи наши древние на Алтае были особые — это ученые выяснили, найдя в Денисовской пещере фалангу пальца руки. По ней-то и сделали вывод, что существовал неизвестный ранее вид человека; так и назвали — денисовским. А мне вот стало интересно, как они выбирали жилье, помимо доступности к необходимым ресурсам, был ли важен вид из пещеры? Эх, я б вот в этой жил.

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На выставке представлены фотографии природы, сделанные у границ России, — в Республике Алтай и на Камчатке.


Лиса, которая, по словам Кугаева, появилась из ниоткуда, когда он шёл к финальной точке маршрута у кратера вулкана Горелый на Камчатке. Лиса какое-то время нервно кружила между туристами, но когда поняла, что они не представляют угрозы, села и стала смотреть на закат
Лиса, которая, по словам Кугаева, появилась из ниоткуда, когда он шёл к финальной точке маршрута у кратера вулкана Горелый на Камчатке. Лиса какое-то время нервно кружила между туристами, но когда поняла, что они не представляют угрозы, села и стала смотреть на закат


Олег Кугаев решил, что лучше всего о его родных местах итальянцам расскажут его снимки. На фото — подснежник на Алтае
Олег Кугаев решил, что лучше всего о его родных местах итальянцам расскажут его снимки. На фото — подснежник на Алтае


Олег Кугаев издалека приметил этого сурка на Камчатке и встал у норы, чтобы сделать портрет. По случайности фотограф перегородил единственный выход из норы зверька, но за 15 минут сурок прокопал себе новый
Олег Кугаев издалека приметил этого сурка на Камчатке и встал у норы, чтобы сделать портрет. По случайности фотограф перегородил единственный выход из норы зверька, но за 15 минут сурок прокопал себе новый


Недавно работы новосибирского фотографа поставили в Эрмитаже рядом с Пикассо и Дега

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