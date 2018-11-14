Снега на всех хватит: Новосибирск накроют мощные метели
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на середину этой недели: город накроют метели и снегопады, но крепких морозов при этом не будет.
Сейчас на погоду в Новосибирской области оказывают влияние воздушные массы с северо-запада.
«Развиваются циклонические системы, ложбины баррические, связанные с центрами на севере Западной Сибири, атмосферные фронты перемещаются с волнами. Это всё вызывает, во-первых, осадки: снег разной интенсивности — от небольшого до умеренного; порывистые ветры до 15–20 метров в секунду и, естественно, достаточно мягкий фон температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, в ближайшие трое суток ночная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне
Как сообщил Ренад Ягудин, в Новосибирске, так же как и по области в целом, ожидаются снегопады и метели, но ветер будет слабее, до 17–18 метров в секунду. По ночам будет около –10 градусов, днём около –5.
С приходом морозов Обское море и другие водоёмы города начали покрываться льдом: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал 10 красивых снимков с замерзающих пляжей Новосибирска.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова