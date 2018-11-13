Пациент уехал из больницы на такси и пропал: его телефон отключён уже неделю
Он приехал из Красноярска по работе, но ему потребовалась медицинская помощь
В Новосибирске пропал 56-летний Виктор Грищенко — он приехал из Красноярска в конце октября, но задержался здесь из-за проблем с машиной, а вскоре пропал после поездки на такси.
Из Красноярска Грищенко приехал с начальником на грузовой машине, но по дороге машина сломалась.
«Она загорелась — проводка сгорела, машина дорогая, проводку сразу нигде не найдёшь», — рассказала корреспонденту НГС сестра пропавшего Ирина Кузнецова. После случившегося руководитель Виктора Грищенко поехал в Красноярск за проводкой, а Виктор остался в Новосибирске. Грузовик на эвакуаторе увезли в автосервис в Левобережном совхозе под Новосибирском.
Виктор Грищенко ждал запчасти примерно неделю. Их привезли 4 ноября, но электрик в этот день не работал из-за праздника.
Вечером в тот день Виктор Грищенко пошёл в магазин, и у него заболел живот — с подозрением на аппендицит его увезли в больницу. По словам Ирины, она держала связь с братом, пока он был у врачей. Операция, к счастью, не понадобилась и подозрения на аппендицит не подтвердились. Ему оказали помощь, после чего Виктору стало лучше, и он вызвал такси. Мужчина собирался уехать в совхоз, было около полуночи.
«Я ночью ещё один раз в час звонила, он говорит: "Я еду". А потом в 5 часов [утра] позвонил, связь оборвалась, я перезваниваю — он не доступен больше», — рассказала сестра пропавшего.
В день пропажи мужчина был одет в красный пуховик, чёрную шапку и синие джинсы.
Ирина Кузнецова обратилась в полицию в Красноярске 9 ноября. Она просит всех, кто видел её брата и знает что-либо о его месте нахождения, связаться с ней по телефону +7-950-994-73-53.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другой пропавшей, которая исчезла после лечения в больнице, — родственники 23-летней жительницы Чукотского автономного округа Екатерины Готгиргиной ищут её в Новосибирске.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Ириной Кузнецовой, vk.com/club124648791