Пациент уехал из больницы на такси и пропал: его телефон отключён уже неделю

Он приехал из Красноярска по работе, но ему потребовалась медицинская помощь

Виктор Грищенко приехал в Новосибирск из Красноярска, а здесь пропал после того, как уехал из больницы





В Новосибирске пропал 56-летний Виктор Грищенко — он приехал из Красноярска в конце октября, но задержался здесь из-за проблем с машиной, а вскоре пропал после поездки на такси.





Из Красноярска Грищенко приехал с начальником на грузовой машине, но по дороге машина сломалась.





«Она загорелась — проводка сгорела, машина дорогая, проводку сразу нигде не найдёшь», — рассказала корреспонденту НГС сестра пропавшего Ирина Кузнецова. После случившегося руководитель Виктора Грищенко поехал в Красноярск за проводкой, а Виктор остался в Новосибирске. Грузовик на эвакуаторе увезли в автосервис в Левобережном совхозе под Новосибирском.





Виктор Грищенко ждал запчасти примерно неделю. Их привезли 4 ноября, но электрик в этот день не работал из-за праздника.





Вечером в тот день Виктор Грищенко пошёл в магазин, и у него заболел живот — с подозрением на аппендицит его увезли в больницу. По словам Ирины, она держала связь с братом, пока он был у врачей. Операция, к счастью, не понадобилась и подозрения на аппендицит не подтвердились. Ему оказали помощь, после чего Виктору стало лучше, и он вызвал такси. Мужчина собирался уехать в совхоз, было около полуночи.





«Я ночью ещё один раз в час звонила, он говорит: "Я еду". А потом в 5 часов [утра] позвонил, связь оборвалась, я перезваниваю — он не доступен больше», — рассказала сестра пропавшего.





В день пропажи мужчина был одет в красный пуховик, чёрную шапку и синие джинсы.





Ирина Кузнецова обратилась в полицию в Красноярске 9 ноября. Она просит всех, кто видел её брата и знает что-либо о его месте нахождения, связаться с ней по телефону +7-950-994-73-53.





Походка у Виктора — шаркающая, он хромает при ходьбе





На прошлой неделе НГС рассказывал о другой пропавшей, которая исчезла после лечения в больнице, — родственники 23-летней жительницы Чукотского автономного округа Екатерины Готгиргиной ищут её в Новосибирске.