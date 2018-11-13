«Город превратился в винегрет»: Слава Степанов опубликовал 88 красивых снимков Новосибирска

Слава Степанов снимает Новосибирск уже больше 10 лет — за это время город очень преобразился





Известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. Всего в подборке 88 снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.







«Я начал снимать 10 лет назад. Тогда 25-этажка была редкостью, они выделялись очень сильно, были такими "выскочками". За эти года всё подтянулось под единую линию. В этом плане фотографировать город стало потяжелее, потому что акцентов стало меньше. Всё превратилось в кашу, винегрет. Можем даже взять центр: отовсюду торчат дома, и нет таких, за которые бы глаз зацепился», — рассказал Слава Степанов.





За последнее десятилетие Новосибирск очень подрос — здания стали выше





Слава Степанов не забыл включить в подборку первую каменную постройку на территории Ново-Николаевска — собор Александра Невского





В центре, по мнению Славы Степанова, почти нет домов, за которые мог бы зацепиться глаз





Также он рассказал, что заметил, как в последние годы застройщики начали осваивать берега Оби.





«Меня очень сильно удивляло, что река была довольно "лысой": и левый, и правый берега были не обжиты. Сейчас благоустроилась набережная, подтягиваются потихоньку жилые комплексы, Бугринский мост построился, застройка разворачивается на левом берегу», — отметил Слава Степанов.





10 лет назад, по словам Славы Степанова, берега Оби выглядели безжизненно. Сейчас ситуация изменилась





В подборку вошёл и главный сквер Новосибирска — Первомайский





Больше всего Славе Степанову нравится дом на улице Коммунистической, 50, получивший прозвище «Бэтмен» — раньше фотограф изучил историю одного из первых небоскрёбов города





Фотограф выделил здание Технопарка, которое построили в Академгородке, и Аквапарка, открытого на левом берегу Оби





Полная подборка фото доступна в ЖЖ Славы Степанова.









В начале июля Слава Степанов показал снимки, сделанные в июне на Новосибирской ГЭС. Всего фотограф опубликовал 15 снимков, один из которых попал в новую подборку.