«Город превратился в винегрет»: Слава Степанов опубликовал 88 красивых снимков Новосибирска
В подборку вошли снимки улиц и известных мест города
Известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. Всего в подборке 88 снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.
«Я начал снимать 10 лет назад. Тогда 25-этажка была редкостью, они выделялись очень сильно, были такими "выскочками". За эти года всё подтянулось под единую линию. В этом плане фотографировать город стало потяжелее, потому что акцентов стало меньше. Всё превратилось в кашу, винегрет. Можем даже взять центр: отовсюду торчат дома, и нет таких, за которые бы глаз зацепился», — рассказал Слава Степанов.
Также он рассказал, что заметил, как в последние годы застройщики начали осваивать берега Оби.
«Меня очень сильно удивляло, что река была довольно "лысой": и левый, и правый берега были не обжиты. Сейчас благоустроилась набережная, подтягиваются потихоньку жилые комплексы, Бугринский мост построился, застройка разворачивается на левом берегу», — отметил Слава Степанов.
Полная подборка фото доступна в ЖЖ Славы Степанова.
В начале июля Слава Степанов показал снимки, сделанные в июне на Новосибирской ГЭС. Всего фотограф опубликовал 15 снимков, один из которых попал в новую подборку.
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Дмитрий Здорников
Фото gelio.livejournal.com