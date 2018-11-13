фоторепортаж

«Город превратился в винегрет»: Слава Степанов опубликовал 88 красивых снимков Новосибирска

В подборку вошли снимки улиц и известных мест города

Слава Степанов снимает Новосибирск уже больше 10 лет — за это время город очень преобразился
Слава Степанов снимает Новосибирск уже больше 10 лет — за это время город очень преобразился


Известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. Всего в подборке 88 снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.


«Я начал снимать 10 лет назад. Тогда 25-этажка была редкостью, они выделялись очень сильно, были такими "выскочками". За эти года всё подтянулось под единую линию. В этом плане фотографировать город стало потяжелее, потому что акцентов стало меньше. Всё превратилось в кашу, винегрет. Можем даже взять центр: отовсюду торчат дома, и нет таких, за которые бы глаз зацепился», — рассказал Слава Степанов.


За последнее десятилетие Новосибирск очень подрос — здания стали выше
За последнее десятилетие Новосибирск очень подрос — здания стали выше


Слава Степанов не забыл включить в подборку первую каменную постройку на территории Ново-Николаевска — собор Александра Невского
Слава Степанов не забыл включить в подборку первую каменную постройку на территории Ново-Николаевска — собор Александра Невского


В центре, по мнению Славы Степанова, почти нет домов, за которые мог бы зацепиться глаз
В центре, по мнению Славы Степанова, почти нет домов, за которые мог бы зацепиться глаз


Также он рассказал, что заметил, как в последние годы застройщики начали осваивать берега Оби. 


«Меня очень сильно удивляло, что река была довольно "лысой": и левый, и правый берега были не обжиты. Сейчас благоустроилась набережная, подтягиваются потихоньку жилые комплексы, Бугринский мост построился, застройка разворачивается на левом берегу», — отметил Слава Степанов. 


10 лет назад, по словам Славы Степанова, берега Оби выглядели безжизненно. Сейчас ситуация изменилась
10 лет назад, по словам Славы Степанова, берега Оби выглядели безжизненно. Сейчас ситуация изменилась


В подборку вошёл и главный сквер Новосибирска — Первомайский
В подборку вошёл и главный сквер Новосибирска — Первомайский


Больше всего Славе Степанову нравится дом на улице Коммунистической, 50, получивший прозвище «Бэтмен» — раньше фотограф изучил историю одного из первых небоскрёбов города
Больше всего Славе Степанову нравится дом на улице Коммунистической, 50, получивший прозвище «Бэтмен» — раньше фотограф изучил историю одного из первых небоскрёбов города


Фотограф выделил здание Технопарка, которое построили в Академгородке, и Аквапарка, открытого на левом берегу Оби
Фотограф выделил здание Технопарка, которое построили в Академгородке, и Аквапарка, открытого на левом берегу Оби


Полная подборка фото доступна в ЖЖ Славы Степанова. 



В начале июля Слава Степанов показал снимки, сделанные в июне на Новосибирской ГЭС. Всего фотограф опубликовал 15 снимков, один из которых попал в новую подборку.

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