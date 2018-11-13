Ночной полёт «Лэнд Ровера»: появилось видео аварии на угнанном джипе
Видео в редакцию НГС прислал читатель
Накануне ночью «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский» — днём 13 ноября читатель, пожелавший остаться анонимным, прислал в редакцию НГС видео аварии, снятое камерами наружного видеонаблюдения.
ДТП произошло 12 ноября в 2:35. Прежде очевидцы сообщали, что водитель сбежал с места ДТП, но позднее в автоинспекции пояснили, что он был госпитализирован.
В отделе ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС пояснили, что 33-летний водитель был действительно доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом грудного позвонка, водительского удостоверения у мужчины нет. Известно, что за рулём в момент ДТП находился не собственник автомобиля.
По словам очевидцев, в машине находились ещё два человека — парень и девушка. В ГИБДД уточнили, что пассажиры получили ушибы и тоже обратились к врачам.
В тот же день в полицию с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля — мужчина считает, что за рулём во время ДТП находился работник СТО, который взял его машину, чтобы покататься с друзьями по городу.
«12.11.2018 в 02 часа 00 минут ранее не судимый житель города Новосибирска совершил угон автомобиля "Ленд Ровер" 2008 года выпуска, стал участником дорожно-транспортного происшествия. Задержан сотрудниками полиции у дома
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. — Прим. ред.)», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено Анной Варновской
Видео предоставлено читателем НГС