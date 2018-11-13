Ночной полёт «Лэнд Ровера»: появилось видео аварии на угнанном джипе

Авария случилась ночью 12 ноября





Накануне ночью «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский» — днём 13 ноября читатель, пожелавший остаться анонимным, прислал в редакцию НГС видео аварии, снятое камерами наружного видеонаблюдения.



ДТП произошло 12 ноября в 2:35. Прежде очевидцы сообщали, что водитель сбежал с места ДТП, но позднее в автоинспекции пояснили, что он был госпитализирован.



В отделе ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС пояснили, что 33-летний водитель был действительно доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом грудного позвонка, водительского удостоверения у мужчины нет. Известно, что за рулём в момент ДТП находился не собственник автомобиля.







Видео предоставлено читателем НГС





По словам очевидцев, в машине находились ещё два человека — парень и девушка. В ГИБДД уточнили, что пассажиры получили ушибы и тоже обратились к врачам.



В тот же день в полицию с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля — мужчина считает, что за рулём во время ДТП находился работник СТО, который взял его машину, чтобы покататься с друзьями по городу.



«12.11.2018 в 02 часа 00 минут ранее не судимый житель города Новосибирска совершил угон автомобиля "Ленд Ровер" 2008 года выпуска, стал участником дорожно-транспортного происшествия. Задержан сотрудниками полиции у дома № 1 по улице Богдана Хмельницкого.







Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ



(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. — Прим. ред.)», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.