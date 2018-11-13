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Пожилой мужчина упал в Обь с Димитровского моста

На место выехали спасатели МАСС

О спрыгнувшем с моста мужчине сообщила очевидица
О спрыгнувшем с моста мужчине сообщила очевидица


Днём 13 ноября с Димитровского моста в Обь упал пожилой мужчина — на месте работали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.


По информации спасателей, инцидент произошёл около 11:50. Сообщение о том, что на краю моста находится мужчина, спасатели получили от очевидицы, проезжавшей мимо.


«Женщина ехала в автобусе по мосту и увидела сидящего на перилах мужчину. <...> Она сразу набрала в 051, сообщила в ЕДДС эту информацию, оставила свои контакты. <…> Стандартно в таких ситуациях у нас выходит два экипажа: один по суше, другой по воде. На данный момент у нас на дежурстве находится аэробот. Прибыли на место в течение 10 минут, аэробот пришел. Увидели вдалеке в районе аквапарка тело. Одежда ещё не напиталась водой и держала его на поверхности. Подошли к нему на аэроботе, достали из воды. Проверили признаки жизни, они отсутствовали», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


По его словам, упавшему с моста мужчине был 81 год. После того, как спасатели достали тело из воды, его передали сотрудникам полиции и врачам скорой помощи. 


В СУ СК России по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. «В настоящее время на месте работают следователи. Осматривается место происшествия», — коротко прокомментировали в ведомстве. 

 

В конце мая спасатели МАСС сняли с Октябрьского моста мужчину, стоявшего за перилами.

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