Новосибирскую спортсменку позвали на чемпионат мира по плаванию в Китай

Это право она получила после удачного выступления на соревнованиях в Казани

Арине Сурковой (вторая слева) 20 лет, она мастер спорта России. Фото сделано на чемпионате России по плаванию на длинной воде, который ранее прошёл в Москве

Вечером в понедельник, 12 ноября, в Татарстане завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне: по его результатам новосибирская спортсменка Арина Суркова поедет на чемпионат мира в Китай.







Всего сборная Новосибирской области за 6 дней чемпионата по плаванию в Казани завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали, сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.







«Четыре медали, в числе которых одно "серебро", были добыты в эстафетном плавании, а в личных выступлениях отличилась спортсменка Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Арина Суркова. Так, 10 ноября она стала обладательницей "серебра" на дистанции 50 метров баттерфляем. В заключительный же день чемпионата 12 ноября Арина третьей закончила дистанцию 50 метров вольным стилем», — рассказали в управлении физкультуры и спорта.







В управлении уточнили, что турнир был отборочным соревнованием для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в китайском городе Ханчжоу.







Как пояснил корреспонденту НГС президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов,





по итогам прошедших соревнований регион на чемпионате мира в Китае представит Арина Суркова.





На мировом турнире ей предстоит выступить на личной дистанции 50 метров дельфином и в эстафетном плавании. На сайте Новосибирского центра высшего спортивного мастерства сообщается, что Арине Сурковой 20 лет, она мастер спорта России.







«А так у нас команда, считаю, что выступила очень достойно: 6 медалей, и мы [заняли] пятое общекомандное место среди субъектов Российской Федерации, обойдя [в том числе] такие регионы, как Пензенская область, Волгоградская область — такие плавательные центры», — резюмировал Сергей Герасимов.







В прошлом месяце достойные результаты на соревнованиях мирового уровня показал новосибирский пловец Даниил Марков: на юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе он завоевал 6 медалей — две серебряных в личном зачёте, одно серебро и три золота в составе национальной сборной.

