Новосибирскую спортсменку позвали на чемпионат мира по плаванию в Китай
Это право она получила после удачного выступления на соревнованиях в Казани
Вечером в понедельник, 12 ноября, в Татарстане завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне: по его результатам новосибирская спортсменка Арина Суркова поедет на чемпионат мира в Китай.
Всего сборная Новосибирской области за 6 дней чемпионата по плаванию в Казани завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали, сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
«Четыре медали, в числе которых одно "серебро", были добыты в эстафетном плавании, а в личных выступлениях отличилась спортсменка Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Арина Суркова. Так, 10 ноября она стала обладательницей "серебра" на дистанции 50 метров баттерфляем. В заключительный же день чемпионата 12 ноября Арина третьей закончила дистанцию 50 метров вольным стилем», — рассказали в управлении физкультуры и спорта.
В управлении уточнили, что турнир был отборочным соревнованием для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в китайском городе Ханчжоу.
Как пояснил корреспонденту НГС президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов,
по итогам прошедших соревнований регион на чемпионате мира в Китае представит Арина Суркова.
На мировом турнире ей предстоит выступить на личной дистанции 50 метров дельфином и в эстафетном плавании. На сайте Новосибирского центра высшего спортивного мастерства сообщается, что Арине Сурковой 20 лет, она мастер спорта России.
«А так у нас команда, считаю, что выступила очень достойно: 6 медалей, и мы [заняли] пятое общекомандное место среди субъектов Российской Федерации, обойдя [в том числе] такие регионы, как Пензенская область, Волгоградская область — такие плавательные центры», — резюмировал Сергей Герасимов.
В прошлом месяце достойные результаты на соревнованиях мирового уровня показал новосибирский пловец Даниил Марков: на юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе он завоевал 6 медалей — две серебряных в личном зачёте, одно серебро и три золота в составе национальной сборной.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Ариной Сурковой