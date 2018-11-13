Из школы в Дзержинском районе эвакуировали учеников
На место вызывали пожарных
Утром 13 ноября из здания школы
Информацию об этом в редакцию НГС прислал отец одного из учеников — он сообщил, что детей начали эвакуировать около 10:00.
«Около 10:00 утра в школу
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные выезжали к школе, но вызов отменили в пути.
«Личному составу дали отбой, потому что задымления и пожара не было. Администрация [школы] самостоятельно выводила детей. Но наши люди там не работали», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, добавив, что, по предварительной информации, эвакуацию проводили из-за коммунальной аварии.
В пресс-службе СГК пояснили, что аварий на теплосетях по адресу школы нет.
В самой школе корреспонденту НГС отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на месте директора.
Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в этой же школе: тогда пять учениц пострадали при падении на них навесных шкафов во время уроков. После случившегося мэрия уволила директора школы
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС