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Из школы в Дзержинском районе эвакуировали учеников

На место вызывали пожарных

Детей эвакуировали из школы около 10:00
Детей эвакуировали из школы около 10:00


Утром 13 ноября из здания школы № 82 в Дзержинском районе Новосибирска вывели учеников.


Информацию об этом в редакцию НГС прислал отец одного из учеников — он сообщил, что детей начали эвакуировать около 10:00.


«Около 10:00 утра в школу № 82 по адресу Гоголя, 195 была кем-то вызвана пожарная служба. В 10:16 мне позвонил мой сын, учащийся второго класса данной школы, в этот момент он находился в школе на занятиях, со слезами в голосе кричал и просил спасти его, сообщил, что в школе пожар. <…> В 10:19 я прибыл к зданию школы, возле школы действительно стояло несколько машин пожарной службы, возле школы толпились дети», — написал в редакцию НГС читатель.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные выезжали к школе, но вызов отменили в пути.


«Личному составу дали отбой, потому что задымления и пожара не было. Администрация [школы] самостоятельно выводила детей. Но наши люди там не работали», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, добавив, что, по предварительной информации, эвакуацию проводили из-за коммунальной аварии.


В пресс-службе СГК пояснили, что аварий на теплосетях по адресу школы нет.


В самой школе корреспонденту НГС отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на месте директора.


Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в этой же школе: тогда пять учениц пострадали при падении на них навесных шкафов во время уроков. После случившегося мэрия уволила директора школы № 82. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что директор не справился со своими обязанностями.

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