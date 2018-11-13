Кемеровчанина отдали под суд за похищение новосибирского бизнесмена

Задержать участника нападения удалось только в сентябре 2018 года — четверо его сообщников пошли под суд ещё летом

В Новосибирске под суд пойдёт кемеровчанин, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве.







По версии следствия, эти преступления он совершил вместе с ещё четырьмя жителями Кемерово. Жертвой нападения стал 31-летний предприниматель, который около трёх лет назад переехал в Новосибирск из Кузбасса, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







В надзорном ведомстве пояснили, что один из сообщников долгое время общался с потерпевшим и знал, что у него скоро должна появиться крупная сумма денег. Чтобы их похитить, организатор преступления привлёк четырёх своих друзей. Они приехали в Новосибирск и 22 мая 2017 года встретились с бизнесменом под надуманным предлогом в Первомайском районе.







После встречи предприниматель пошёл к себе домой. На пути его в машине уже поджидали трое кемеровчан.







«Скрывая свои лица под чёрными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину и нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего надели потерпевшему на голову чёрную шапку и перевезли в лесной массив», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.







По данным ведомства, похитители стали угрожать бизнесмену. Они требовали, чтобы предприниматель позвонил своему знакомому и попросил, чтобы тот забрал деньги из его дома и передал человеку, который якобы должен отвезти их одному из партнёров по бизнесу.





Всего таким образом вымогателям удалось забрать у жертвы 300 тысяч рублей.







После этого сообщники заставили бизнесмена перевести через мобильное приложение на указанный ими счёт еще 144 тысячи рублей, рассказали в областной прокуратуре.







По её данным, после вымогатели узнали от бизнесмена о том, что на следующий день на его расчётный счёт должны прийти 2 миллиона рублей. Тогда похитители перевезли предпринимателя в арендованную квартиру в Бердске и стали его там удерживать в ожидании, когда деньги поступят на счёт.



«Когда на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему специально приобретённый телефон, по которому ему должны были сообщить о переводе денег», — сообщили в прокуратуре.







По версии следствия, при этом сообщники угрожали бизнесмену — в частности, они утверждали, что работают в полиции и подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму, если он не выполнит их требования. Но бизнесмен не послушал их и обратился в полицию.







В облпрокуратуре уточнили, что сначала полицейские задержали четырёх участников нападения. Летом 2018 года они пошли под суд.







Ещё один их сообщник от следствия скрылся — его объявили в розыск. В итоге он попался полиции только в сентябре 2018 года. Теперь его тоже будут судить. Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовном делу. Его рассмотрит Первомайский районный суд Новосибирска, добавили в областной прокуратуре.







Ранее в Новосибирске приговор суда выслушал Шакир Алиев, который организовал похищение своего бывшего работодателя ради 5 миллионов рублей.

