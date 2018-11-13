подробности

Кемеровчанина отдали под суд за похищение новосибирского бизнесмена

На преступление он пошёл вместе с четырьмя сообщниками

Задержать участника нападения удалось только в сентябре 2018 года — четверо его сообщников пошли под суд ещё летом
Задержать участника нападения удалось только в сентябре 2018 года — четверо его сообщников пошли под суд ещё летом

В Новосибирске под суд пойдёт кемеровчанин, которого обвиняют в похищении бизнесмена и вымогательстве.


По версии следствия, эти преступления он совершил вместе с ещё четырьмя жителями Кемерово. Жертвой нападения стал 31-летний предприниматель, который около трёх лет назад переехал в Новосибирск из Кузбасса, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


В надзорном ведомстве пояснили, что один из сообщников долгое время общался с потерпевшим и знал, что у него скоро должна появиться крупная сумма денег. Чтобы их похитить, организатор преступления привлёк четырёх своих друзей. Они приехали в Новосибирск и 22 мая 2017 года встретились с бизнесменом под надуманным предлогом в Первомайском районе.


После встречи предприниматель пошёл к себе домой. На пути его в машине уже поджидали трое кемеровчан.


«Скрывая свои лица под чёрными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину и нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего надели потерпевшему на голову чёрную шапку и перевезли в лесной массив», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.


По данным ведомства, похитители стали угрожать бизнесмену. Они требовали, чтобы предприниматель позвонил своему знакомому и попросил, чтобы тот забрал деньги из его дома и передал человеку, который якобы должен отвезти их одному из партнёров по бизнесу. 


Всего таким образом вымогателям удалось забрать у жертвы 300 тысяч рублей.


После этого сообщники заставили бизнесмена перевести через мобильное приложение на указанный ими счёт еще 144 тысячи рублей, рассказали в областной прокуратуре.


По её данным, после вымогатели узнали от бизнесмена о том, что на следующий день на его расчётный счёт должны прийти 2 миллиона рублей. Тогда похитители перевезли предпринимателя в арендованную квартиру в Бердске и стали его там удерживать в ожидании, когда деньги поступят на счёт.

«Когда на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему специально приобретённый телефон, по которому ему должны были сообщить о переводе денег», — сообщили в прокуратуре.


По версии следствия, при этом сообщники угрожали бизнесмену — в частности, они утверждали, что работают в полиции и подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму, если он не выполнит их требования. Но бизнесмен не послушал их и обратился в полицию.


В облпрокуратуре уточнили, что сначала полицейские задержали четырёх участников нападения. Летом 2018 года они пошли под суд.


Ещё один их сообщник от следствия скрылся — его объявили в розыск. В итоге он попался полиции только в сентябре 2018 года. Теперь его тоже будут судить. Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовном делу. Его рассмотрит Первомайский районный суд Новосибирска, добавили в областной прокуратуре.


Ранее в Новосибирске приговор суда выслушал Шакир Алиев, который организовал похищение своего бывшего работодателя ради 5 миллионов рублей.

Прочтений: 3371

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено