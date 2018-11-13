На площади Ленина столкнулись троллейбус и автобус: собралась пробка

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал





Утром 13 ноября на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус № 5 и автобус № 18 .





В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась около 7:20 недалеко от остановки «Площадь Ленина».







«В 7:20 водитель, управляя автобусом НЕФАЗ маршрута № 18 , двигался по Красному проспекту со стороны Депутатской в сторону Ядринцевской и в пути следования у дома № 38 на Красном проспекте произошло столкновение с троллейбусом ЗИУ маршрута № 5 , который под управлением водителя, двигался в попутном направлении. <...> C 9 ноября вводятся дополнительные меры по контролю за перевозками автобусами и усилен контроль за техническим состоянием эксплуатируемых транспортных средств», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.



По предварительной информации в столкновении никто не пострадал. К началу одиннадцатого часа разбитый троллейбус оставался на месте происшествия. Из-за аварии на перекрёстке Красного проспекта с улицей Орджоникидзе собралась пробка. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин в потоке в 10:30 не превышала 10 км/ч.





Из-за столкновения собралась пробка. Машины движутся со скоростью не больше 10 км/ч





Сегодня утром на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.