На площади Ленина столкнулись троллейбус и автобус: собралась пробка
Авария случилась рано утром на Красном проспекте
Утром 13 ноября на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус
В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась около 7:20 недалеко от остановки «Площадь Ленина».
«В 7:20 водитель, управляя автобусом НЕФАЗ маршрута
По предварительной информации в столкновении никто не пострадал. К началу одиннадцатого часа разбитый троллейбус оставался на месте происшествия. Из-за аварии на перекрёстке Красного проспекта с улицей Орджоникидзе собралась пробка. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин в потоке в 10:30 не превышала 10 км/ч.
Сегодня утром на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидцем (1), скриншот yandex.ru/maps (2)