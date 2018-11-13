«Сибирскую генерирующую компанию» возглавит сын писателя Александра Солженицына

Прежний генеральный директор уходит в отставку

Главой «Сибирской генерирующей компании» станет Степан Солженицын
Главой «Сибирской генерирующей компании» станет Степан Солженицын

В «Сибирской генерирующей компании» решили поменять генерального директора: новым главой энергокомпании, которая владеет новосибирскими ТЭЦ, станет Степан Солженицын — сын писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына.


«Михаил Кузнецов покидает должность генерального директора "Сибирской генерирующей компании" (СГК), входящей в группу СУЭК. Новым руководителем компании будет назначен Степан Солженицын, ранее работавший старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании "МакКинзи"», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


В пресс-службе уточнили, что Степан Солженицын — выпускник Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университета. Он специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» работал с 2004 года, отвечая за направление электроэнергетики и теплоснабжения.


Михаил Кузнецов занимал должность генерального директора СГК с 1 октября 2013 года. После того, как СГК приобрела новосибирскую энергокомпанию СИБЭКО, Кузнецов дал НГС развернутое интервью, в котором рассказал о ближайших планах предприятия и возможном росте тарифов


«Сейчас на первый план выходят уже иные задачи. Необходимо совершенствовать внутрикорпоративное управление, интегрировать бизнес-процессы с материнской компанией СУЭК, планировать участие в программе модернизации энергетических мощностей. <…> На все эти задачи нужен новый руководитель, обладающий соответствующей подготовкой, опытом работы, а самое главное — с новой мотивацией. Уверен, что Степан Солженицын обладает всеми необходимыми качествами, и с успехом будет выполнять задачи, которые ставит перед компанией жизнь», — цитируют в пресс-службе СГК Михаила Кузнецова.


Ранее Сибирское управление Ростехнадзора проверило подготовку Сибирской генерирующей компании к отопительному периоду — специалисты нашли несколько сотен нарушений

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