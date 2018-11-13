Видео: машина вспыхнула на дороге в Ленинском районе

Пожарные справились с огнём за 4 минуты

Утром во вторник, 13 ноября, на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска загорелся Hyundai Solaris.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС рассказали, что пожарные прибыли на место в 8:32, спустя 6 минут после начала пожара. 


«Это случилось на улице Широкой, 139. Автомобиль Hyundai Solaris на момент прибытия горел открытым огнём. Ликвидировали открытое горение в 8:36, полная ликвидация в 8:43», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.



Также в пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших нет, а подробности возгорания устанавливаются.


В конце октября в центре Новосибирска загорелась иномарка — её пытались потушить огнетушителями, но сбить пламя так и не удалось.

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