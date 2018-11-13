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Новосибирцы опаздывают на работу из-за гигантских пробок на левом берегу

Огромные заторы тянутся по улице Станиславского и проезду Энергетиков

В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска к 9:30 достигал 8 баллов
В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска к 9:30 достигал 8 баллов

Утром во вторник, 13 ноября, новосибирские водители встали в огромные пробки на левом берегу.


Сложный затор в десятом часу утра собрался на улице Станиславского в сторону площади Труда — пробка растянулась от улицы Степной. Скорость машин в потоке не превышала 2 км/ч.


На прилегающих улицах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на Широкой, Ватутина, Станционной. Также в пробках стоят проезд Энергетиков в сторону Димитровского моста и въезд на Коммунальный мост по улице Немировича-Данченко и проспекту Маркса.


На правом берегу наиболее загруженными выглядят Большевистская, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого и Красный проспект.


Огромный затор тянется по улице Станиславского и проезду Энергетиков
Огромный затор тянется по улице Станиславского и проезду Энергетиков


С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в последний раз это произошло накануне, 12 ноября, в вечерний час пик. 

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