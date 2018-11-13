Новосибирцы опаздывают на работу из-за гигантских пробок на левом берегу
Огромные заторы тянутся по улице Станиславского и проезду Энергетиков
Утром во вторник, 13 ноября, новосибирские водители встали в огромные пробки на левом берегу.
Сложный затор в десятом часу утра собрался на улице Станиславского в сторону площади Труда — пробка растянулась от улицы Степной. Скорость машин в потоке не превышала 2 км/ч.
На прилегающих улицах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на Широкой, Ватутина, Станционной. Также в пробках стоят проезд Энергетиков в сторону Димитровского моста и въезд на Коммунальный мост по улице Немировича-Данченко и проспекту Маркса.
На правом берегу наиболее загруженными выглядят Большевистская, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого и Красный проспект.
С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в последний раз это произошло накануне, 12 ноября, в вечерний час пик.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)