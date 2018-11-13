На Бориса Богаткова из-за обрыва проводов встали троллейбусы

На перекрестке с улицей Гаранина встали троллейбусы нескольких маршрутов

Обрыв контактной линии случился около 8:30





Утром 13 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.





Отметка о том, что на перекрёстке с улицей Гаранина встали троллейбусы, появилась на сервисе Яндекс.Пробки в 8:36. Через этот перекрёсток идут троллейбусные маршруты № 7 и 10.





В диспетчерской Филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» информацию об обрыве контактной линии подтвердили, но не смогли сообщить, когда контактную линию отремонтируют.





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Бориса Богаткова не превышает 5 км/ч. Затор растянулся от улицы Федосеева до улицы Красноармейской.





Из-за обрыва проводов встали троллейбусы маршрутов № 7 и 10



