На Бориса Богаткова из-за обрыва проводов встали троллейбусы
На перекрестке с улицей Гаранина встали троллейбусы нескольких маршрутов
Утром 13 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.
Отметка о том, что на перекрёстке с улицей Гаранина встали троллейбусы, появилась на сервисе Яндекс.Пробки в 8:36. Через этот перекрёсток идут троллейбусные маршруты
В диспетчерской Филиала
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Бориса Богаткова не превышает 5 км/ч. Затор растянулся от улицы Федосеева до улицы Красноармейской.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)