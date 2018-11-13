Коммунальщики закончили ремонт теплотрассы на Котовского
Подавать отопление и горячую воду в отключенные дома начали в 5:00
Утром 13 ноября в МЧС сообщили, что в Ленинском районе Новосибирска полностью восстановлена подача тепла и горячей воды после коммунальной аварии на улице Котовского.
Ремонтные работы на повреждённом трубопроводе начались сразу после аварии: коммунальщики перекрыли улицу Котовского и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.
«В 05:00 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Всего на месте было задействовано 63 человека и 20 единиц техники, из них от МЧС 19 человек и 5 единиц техники», — говорится в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из-за аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что сварочные работы на повреждённой теплотрассе закончили в 3:00, а уже в 5:00 горячую воду и отопление стали подавать во все отключенные здания.
Коммунальная авария во дворе дома
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Александр Сильченко
Фото предоставлено СГК