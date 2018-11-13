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Коммунальщики закончили ремонт теплотрассы на Котовского

Подавать отопление и горячую воду в отключенные дома начали в 5:00

Ремонтные работы на теплотрассе велись всю ночь
Ремонтные работы на теплотрассе велись всю ночь


Утром 13 ноября в МЧС сообщили, что в Ленинском районе Новосибирска полностью восстановлена подача тепла и горячей воды после коммунальной аварии на улице Котовского.

Ремонтные работы на повреждённом трубопроводе начались сразу после аварии: коммунальщики перекрыли улицу Котовского и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.


«В 05:00 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Всего на месте было задействовано 63 человека и 20 единиц техники, из них от МЧС 19 человек и 5 единиц техники», — говорится в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из-за аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что сварочные работы на повреждённой теплотрассе закончили в 3:00, а уже в 5:00 горячую воду и отопление стали подавать во все отключенные здания.


Повреждённая труба теплотрассы
Повреждённая труба теплотрассы


Коммунальная авария во дворе дома № 40 на улице Котовского случилась около 14:00, когда из-под асфальта забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы.

Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщала, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у Ленинского ЗАГСа.

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