Коммунальщики закончили ремонт теплотрассы на Котовского

Ремонтные работы на теплотрассе велись всю ночь





Утром 13 ноября в МЧС сообщили, что в Ленинском районе Новосибирска полностью восстановлена подача тепла и горячей воды после коммунальной аварии на улице Котовского.



Ремонтные работы на повреждённом трубопроводе начались сразу после аварии: коммунальщики перекрыли улицу Котовского и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.



«В 05:00 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Всего на месте было задействовано 63 человека и 20 единиц техники, из них от МЧС 19 человек и 5 единиц техники», — говорится в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.



Из-за аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций.



В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что сварочные работы на повреждённой теплотрассе закончили в 3:00, а уже в 5:00 горячую воду и отопление стали подавать во все отключенные здания.







Повреждённая труба теплотрассы



