Официально: новосибирцу достаточно 3991 рубля на продукты в месяц
За последний год жители региона стали больше тратить на хлеб и молоко
Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в октябре 2018 года с начала года снизилась на
Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,8%. В минимальный набор статистики включают мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.
«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия —
По данным статистиков, в октябре 2018 года по сравнению с октябрём 2017 года в структуре стоимости набора жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, яиц, а доля плодов и овощей, наоборот, снизилась.
Ранее в Новосибирскстате сообщили, что в III квартале 2018 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой