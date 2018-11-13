Официально: новосибирцу достаточно 3991 рубля на продукты в месяц

За последний год жители региона стали больше тратить на хлеб и молоко

Цена продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%





Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в октябре 2018 года с начала года снизилась на 1,3% и составила 3 991 рубль. Об этом сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).





Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,8%. В минимальный набор статистики включают мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.





«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,3% , на долю молочных продуктов приходится 21% , мяса и мясопродуктов — 17,6% , плодов и овощей — 13,4% , рыбы — 5,8% , жиров — 5,1% , чая, соли и специй — 4,3% , сахара и кондитерских изделий — 2,4% , яиц — 2,1% », — сообщили в Новосибирскстате.





По данным статистиков, в октябре 2018 года по сравнению с октябрём 2017 года в структуре стоимости набора жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, яиц, а доля плодов и овощей, наоборот, снизилась.



