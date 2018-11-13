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Официально: новосибирцу достаточно 3991 рубля на продукты в месяц

За последний год жители региона стали больше тратить на хлеб и молоко

Цена продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%
Цена продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%


Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в октябре 2018 года с начала года снизилась на 1,3% и составила 3 991 рубль. Об этом сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).


Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,8%. В минимальный набор статистики включают мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.


«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,3%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов — 17,6%, плодов и овощей — 13,4%, рыбы — 5,8%, жиров — 5,1%, чая, соли и специй — 4,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 2,1%», — сообщили в Новосибирскстате.


По данным статистиков, в октябре 2018 года по сравнению с октябрём 2017 года в структуре стоимости набора жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, яиц, а доля плодов и овощей, наоборот, снизилась.


Ранее в Новосибирскстате сообщили, что в III квартале 2018 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил 10 843 рубля. Величина прожиточного минимума установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 29 октября.

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