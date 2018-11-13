подробности

ХК «Сибирь» расторг соглашение с одним из тренеров

На место Эдуарда Рабе назначен Александр Микульчик

Александр Микульчик — новый тренер по физической подготовке ХК "Сибирь"
Александр Микульчик — новый тренер по физической подготовке ХК "Сибирь"


Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с Эдуардом Рабе, который был тренером по физической подготовке команды с июня прошлого года.


«Расторгнуто соглашение с тренером по физической подготовке Эдуардом Рабе. Вместо него с хоккеистами будет работать Александр Микульчик», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.


Александр Микульчик — уроженец Минска, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике. Он долго работал тренером по физической подготовке в Белоруссии, а также с украинским хоккейным клубом «Донбасс» с 2011 по 2014 годы.


Вечером 12 ноября «Сибирь» уступила астанинскому «Барысу» со счётом 1:2. Следующая игра пройдёт в среду, 14 ноября, с «Кунльлунь ред стар» из Пекина.

Прочтений: 537

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено