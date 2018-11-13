ХК «Сибирь» расторг соглашение с одним из тренеров

Александр Микульчик — новый тренер по физической подготовке ХК "Сибирь"





Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с Эдуардом Рабе, который был тренером по физической подготовке команды с июня прошлого года.







«Расторгнуто соглашение с тренером по физической подготовке Эдуардом Рабе. Вместо него с хоккеистами будет работать Александр Микульчик», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.







Александр Микульчик — уроженец Минска, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике. Он долго работал тренером по физической подготовке в Белоруссии, а также с украинским хоккейным клубом «Донбасс» с 2011 по 2014 годы.







Вечером 12 ноября «Сибирь» уступила астанинскому «Барысу» со счётом 1:2. Следующая игра пройдёт в среду, 14 ноября, с «Кунльлунь ред стар» из Пекина.