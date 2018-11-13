ХК «Сибирь» расторг соглашение с одним из тренеров
На место Эдуарда Рабе назначен Александр Микульчик
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с Эдуардом Рабе, который был тренером по физической подготовке команды с июня прошлого года.
«Расторгнуто соглашение с тренером по физической подготовке Эдуардом Рабе. Вместо него с хоккеистами будет работать Александр Микульчик», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Александр Микульчик — уроженец Минска, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике. Он долго работал тренером по физической подготовке в Белоруссии, а также с украинским хоккейным клубом «Донбасс» с 2011 по 2014 годы.
Вечером 12 ноября «Сибирь» уступила астанинскому «Барысу» со счётом 1:2. Следующая игра пройдёт в среду, 14 ноября, с «Кунльлунь ред стар» из Пекина.
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Александра Трофименко
Фото hcsibir.ru/