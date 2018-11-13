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Деталь не дожила: из-за аварии 17 домов на Большевистской остались без воды

Дефект планируется устранить к вечеру вторника

Аварию начнут устранять только утром
Аварию начнут устранять только утром


Вечером 12 ноября, около 22:00, в Октябрьском районе произошла авария на водопроводе, в результате которой 17 многоэтажек на улице Большевистской остались без горячей и холодной воды.


«Несколько домов <…> без предупреждения остались без холодной и горячей воды сразу. <…> "Европейский Берег" без воды вообще, и раньше завтрашнего вечера не обещают», — сообщил в редакцию НГС читатель.


В управляющей компании информацию об аварии подтвердили. «[Устранение] назначено вроде как на утро. Но до вечера, скорее всего, не будет до завтрашнего [воды]», — пояснил дежурный.


Он добавил, что причиной поломки стала вышедшая из строя деталь на главном трубопрододе: «Её планировали завтра менять. <…> Она не дожила до завтра».


Днём в понедельник, 12 ноября, в Ленинском районе более 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Вечером в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что тепло в дома жителей вернулось. Однако новосибирцы продолжают сообщать в редакцию о том, что батареи в их домах до сих пор холодные.

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