Деталь не дожила: из-за аварии 17 домов на Большевистской остались без воды
Дефект планируется устранить к вечеру вторника
Вечером 12 ноября, около 22:00, в Октябрьском районе произошла авария на водопроводе, в результате которой 17 многоэтажек на улице Большевистской остались без горячей и холодной воды.
«Несколько домов <…> без предупреждения остались без холодной и горячей воды сразу. <…> "Европейский Берег" без воды вообще, и раньше завтрашнего вечера не обещают», — сообщил в редакцию НГС читатель.
В управляющей компании информацию об аварии подтвердили. «[Устранение] назначено вроде как на утро. Но до вечера, скорее всего, не будет до завтрашнего [воды]», — пояснил дежурный.
Он добавил, что причиной поломки стала вышедшая из строя деталь на главном трубопрододе: «Её планировали завтра менять. <…> Она не дожила до завтра».
Днём в понедельник, 12 ноября, в Ленинском районе более 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Вечером в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что тепло в дома жителей вернулось. Однако новосибирцы продолжают сообщать в редакцию о том, что батареи в их домах до сих пор холодные.
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Александра Трофименко
Фото Алексадра Ощепкова