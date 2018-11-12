Тепло вернулось: в СГК отчитались о подаче отопления в дома Ленинского района
Ранее жители жаловались на снижение температуры
Температура воды в батареях домов левого берега Новосибирска вернулась в норму — коммунальщики восстановили нормальную подачу тепла с ТЭЦ-3 после коммунальной аварии на улице Котовского.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». «Сейчас уже у людей всё в порядке. Мы получали сообщения, они нам звонили, что у них уже восстановилось тепло в трубах, ресурс пошёл в нормальном режиме», — рассказали в пресс-службе.
Однако жители домов сообщили в редакцию о том, что батареи в их домах до сих пор холодные. «Нет ни горячей воды ни отопления в доме <…> Объявили, что до восьми утра не будет вообще никакого тепла», — рассказала корреспонденту НГС жительница Котовского 18/1 Тамара Цветкова.
О снижении температуры в своём доме корреспонденту НГС сообщила читательница Ольга. «Поняла, что отключают отопление — остывают батареи. Звоню в аварийную, там мне сообщают, что официально полностью отключен от отопления весь левый берег Новосибирска. По причине аварии», — рассказал она.
Назвать точное количество домов в пресс-службе СГК не смогли, однако отметили, что сильнее всего снижение температуры на себе почувствовали жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского.
Днём 12 ноября у дома
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников, Александра Трофименко
Фото предоставлено Ольгой Алексеевой