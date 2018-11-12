Тепло вернулось: в СГК отчитались о подаче отопления в дома Ленинского района

Работы на аварийном участке вошли в активную стадию





Температура воды в батареях домов левого берега Новосибирска вернулась в норму — коммунальщики восстановили нормальную подачу тепла с ТЭЦ-3 после коммунальной аварии на улице Котовского.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». «Сейчас уже у людей всё в порядке. Мы получали сообщения, они нам звонили, что у них уже восстановилось тепло в трубах, ресурс пошёл в нормальном режиме», — рассказали в пресс-службе.





Однако жители домов сообщили в редакцию о том, что батареи в их домах до сих пор холодные. «Нет ни горячей воды ни отопления в доме <…> Объявили, что до восьми утра не будет вообще никакого тепла», — рассказала корреспонденту НГС жительница Котовского 18/1 Тамара Цветкова.





О снижении температуры в своём доме корреспонденту НГС сообщила читательница Ольга. «Поняла, что отключают отопление — остывают батареи. Звоню в аварийную, там мне сообщают, что официально полностью отключен от отопления весь левый берег Новосибирска. По причине аварии», — рассказал она.







Назвать точное количество домов в пресс-службе СГК не смогли, однако отметили, что сильнее всего снижение температуры на себе почувствовали жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского.





