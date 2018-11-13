Известный новосибирский отельер начал строить в Шерегеше апартаменты

Он считает, что жильё для аренды в посёлке слишком низкого качества

В 11-этажном доме жилыми будут только 9 этажей, остальные займут пункт проката, магазин, кафе, коктейль-бар и конференц-зал





Новосибирская группа AYS открыла продажу квартир в строящемся апарт-комплексе на улице Пирогова, 1 в Шерегеше — об этом учредитель группы Латиф Саттаров рассказал вечером 12 ноября в онлайн-презентации проекта.





«Рынок апарт-отелей в Шерегеше требует серьёзной модернизации. <…> У многих есть опыт проживания в Шерегеше в каких-то квартирах, которым по 50 лет от роду. <…> В последнее время в Шерегеше научились делать ремонт, но стандартов как таковых нет. Нет гарантии, что у вас будет чистая постель, что посуда будет вымыта качественно», — объяснил Саттаров запуск проекта.







Разрешение на строительство компания-застройщик «Курортные технологии» получила год назад, сейчас дом построен до 7-го этажа, всего их будет 11. В доме будет 112 квартир и паркинг на 60 автомобилей. Квартиры продают с отделкой и полной комплектацией — их можно будет передать на управление группе AYS за 30% от выручки.







Примерно такой вид, будет открываться из окон будущего апарт-отеля (фото сделано из соседнего здания)





В частности, квартира-студия площадью от 33 кв. м может стоить от 1,9 миллиона рублей при отделке «под ключ» или от 2,4 миллиона при полной комплектации мебелью, бельём и посудой. 2-комнатные квартиры стоят от 2,49 миллиона или от 3 миллионов соответственно.







На первом этаже планируют открыть пункт проката горнолыжного оборудования, детскую комнату, магазин и кафе, в подвале запланирован термальный комплекс с бассейном, 11-й этаж должен занять коктейль-бар с панорамным видом и конференц-зал. Фойе обещают оборудовать бесплатными сушками для одежды и инвентаря.







Комплекс строят непосредственно в посёлке в 4 км от горы Зелёная, поэтому для жителей обещают запустить трансфер.







До мест отдыха лыжников и сноубордистов планируют запустить трансфер





«Мы в любом случае будем делать трансфер, он будет работать по принципу 50 рублей — и весь день ты ездишь на нём. Будет куплен новый транспорт, на котором вы сможете ездить туда и обратно, хоть не выходя из него», — поделился планами Латиф Саттаров.







Сдача комплекса назначена на июнь 2019 года, полностью завершить отделку и комплектацию квартир должны к следующему ноябрю.







AYS Group сегодня управляет 7 отелями в Шерегеше, на Алтае и в Сочи, часть из них находятся в собственности группы.





В сентябре НГС рассказывал о другом проекте Латифа Саттарова: он выкупил недостроенные таунхаусы, чтобы превратить проект в клубное жильё для «своих».