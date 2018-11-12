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Овертайм не помог: «Сибирь» проиграла астанинскому «Барысу»

Единственную домашнюю шайбу в матче забил Дмитрий Саюстов

ХК "Сибирь" уступил гостям со счётом 1:2
ХК "Сибирь" уступил гостям со счётом 1:2

Сегодня, 12 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Барысу» со счётом 1:2.


Первый гол в матче забил нападающий гостей Андре Петерссон — он открыл счёт на 3-й минуте игры.


Во втором периоде «Сибирь» сравняла счёт. Это произошло на 29-й минуте, когда нападающий Дмитрий Саюстов принял пас Жильбера Брюле.


Единственный гол в домашнем матче забил Дмитрий Саюстов


Исход игры определил овертайм. На 63-й минуте матча нападающий «Барыса» Кёртис Волк забил решающую шайбу в ворота «Сибири».


Кёртис Волк забил решающий гор в овертайме.



По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 14 ноября, с «Кунльлунь ред стар» из Пекина. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток».

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