Овертайм не помог: «Сибирь» проиграла астанинскому «Барысу»
Единственную домашнюю шайбу в матче забил Дмитрий Саюстов
Сегодня, 12 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Барысу» со счётом 1:2.
Первый гол в матче забил нападающий гостей Андре Петерссон — он открыл счёт на 3-й минуте игры.
Во втором периоде «Сибирь» сравняла счёт. Это произошло на 29-й минуте, когда нападающий Дмитрий Саюстов принял пас Жильбера Брюле.
Исход игры определил овертайм. На 63-й минуте матча нападающий «Барыса» Кёртис Волк забил решающую шайбу в ворота «Сибири».
По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 14 ноября, с «Кунльлунь ред стар» из Пекина. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток».
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Дмитрий Здорников
Фото Елена Громкова
Видео khl.ru