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Бивший 4-летнего сына новосибирец попал под уголовное дело

Следствие считает, что житель Калининского района регулярно избивал ребёнка

Следователи также намерены проверить работу должностных лиц из органов опеки
Следователи также намерены проверить работу должностных лиц из органов опеки

Жителя Калининского района Новосибирска заподозрили в избиении собственного сына — следствие считает, что он регулярно бил ребёнка в квартире.


СК возбудил в отношении 31-летнего новосибирца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев), сообщило следственное управление ведомства по Новосибирской области.


«По данным следствия, до ноября 2018 года подозреваемый в квартире дома, расположенного в Калининском районе города Новосибирска, систематически наносил побои своему четырехлетнему сыну, причинял ему физические и психические страдания», — рассказал старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин.


Сейчас следствие изучает все обстоятельства дела и намерено, в частности, проверить работу должностных лиц из органов опеки.


Источник в СК добавил, что в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.


На прошлой неделе, 9 ноября, в Новосибирской области закончилось следствие по делу в отношении 50-летнего директора школы деревни Вьюны Колыванского района — его обвиняют в избиениях школьников.

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