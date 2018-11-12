Бивший 4-летнего сына новосибирец попал под уголовное дело
Следствие считает, что житель Калининского района регулярно избивал ребёнка
Жителя Калининского района Новосибирска заподозрили в избиении собственного сына — следствие считает, что он регулярно бил ребёнка в квартире.
СК возбудил в отношении 31-летнего новосибирца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев), сообщило следственное управление ведомства по Новосибирской области.
«По данным следствия, до ноября 2018 года подозреваемый в квартире дома, расположенного в Калининском районе города Новосибирска, систематически наносил побои своему четырехлетнему сыну, причинял ему физические и психические страдания», — рассказал старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин.
Сейчас следствие изучает все обстоятельства дела и намерено, в частности, проверить работу должностных лиц из органов опеки.
Источник в СК добавил, что в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.
На прошлой неделе, 9 ноября, в Новосибирской области закончилось следствие по делу в отношении 50-летнего директора школы деревни Вьюны Колыванского района — его обвиняют в избиениях школьников.
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Дмитрий Здорников, Михаил Руднев
Фото Михаила Воскресенского (РИА Новости)