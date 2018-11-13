«Уже в садик просятся»: как живут новосибирские двойняшки, родившиеся на 3 месяца раньше срока

Сейчас Веронике и Виктории Бехтиным почти 2 года 9 месяцев





НГС узнал, как чувствуют себя двойняшки Вероника и Виктория Бехтины, родившиеся в Новосибирске с экстремально низким весом.







Надежда Бехтина родила двойню 21 февраля 2016 года — на три месяца раньше срока. Сибирячке пришлось 5 часов ехать на скорой из Куйбышева до Новосибирской областной больницы, чтобы родить. Беременность, по словам Надежды, шла прекрасно, но на 24-й неделе у неё вдруг отошли воды.







Её дочери Вероника и Виктория родились с весом 970 и 840 граммов. Пока дети были в реанимации, она 2 месяца снимала квартиру, но потом снова легла в больницу под наблюдение врачей. К моменту выписки, через 3 месяца после родов, вес каждой девочки был около 2 килограммов.







Такими Вероника (слева) и Виктория были в мае 2016 года





Семья Бехтиных попала в фоторепортаж корреспондентов НГС «500-граммовые люди» о центре, где выхаживают фантастически крошечных детей, — ещё недавно таких маленьких младенцев официально отказывались считать людьми. Спустя более двух лет после выхода статьи НГС разыскал семью.







Как рассказала Надежда Бехтина, их семья живёт в Куйбышеве: муж Дмитрий занимается своим бизнесом, а она снова в декрете. Вероника и Виктория чувствуют себя очень хорошо — им 2 года и 8 месяцев, и те, кто не знает семью близко, даже и не догадаются, что двойня родилась гораздо раньше срока. По словам матери, после выписки они ещё раз приезжали в областную больницу на обследование, но серьёзная госпитализация не понадобилась.







Они должны были родиться 25 мая, но родились 21 февраля — на 3 месяца раньше срока





«Всё отлично у нас — уже все буквы знаем, все цвета. В садик просятся — в три года, говорю, пойдёте. Характер [у девочек] очень разный. Одна такая живчик — это Вика — она на минутку раньше родилась. Она любит с машинками играть, с отвёрткой, а другая — "выдумчивая", всё время что-то выдумывает, с куклами, коляской играет, "готовит", всех нас кормит. С братиком (Владимиру исполнился 1 год и 3 месяца. — Прим. ред.) очень любят играть. Они такие болтушки у меня, братика учат говорить, и он за ними всё повторяет», — отметила мать двойняшек.







Бехтины воспитывают двух дочерей и сына, а скоро ждут четвёртого ребёнка





По словам Надежды Бехтиной, сын родился доношенным — его здоровье в порядке, как и у его сестёр. Скоро в семье появится и четвёртый ребёнок.







Ранее ещё три семьи новосибирцев, в которых родились дети с экстремально низким весом, откровенно рассказали корреспонденту НГС свои истории — они выходили младенцев, которых запрещали держать на руках, а врачи и окружающие пугали их страшными болезнями.

