Едут, но стоят: новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках

С началом зимних морозов и гололёда это происходит в Новосибирске всё чаще

Самые сильные пробки сейчас — в правобережной части Новосибирска (на фото — улица Дуси Ковальчук)





Вечером в понедельник, 12 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняет гололедица.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, максимальный уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в седьмом часу.







В глухой пробке стоят автомобили на улицах Гоголя, Ипподромской, Железнодорожной, Нарымской, проспекте Димитрова и на Красном проспекте. Также сильные заторы собрались на площади Станиславского и площади Кондратюка.







Отметка о 10-балльных пробках появилась в седьмом часу вечера





Последний раз город вставал в 10-балльную пробку в прошедшую пятницу, 9 ноября.