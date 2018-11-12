Едут, но стоят: новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках
С началом зимних морозов и гололёда это происходит в Новосибирске всё чаще
Вечером в понедельник, 12 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняет гололедица.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, максимальный уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в седьмом часу.
В глухой пробке стоят автомобили на улицах Гоголя, Ипподромской, Железнодорожной, Нарымской, проспекте Димитрова и на Красном проспекте. Также сильные заторы собрались на площади Станиславского и площади Кондратюка.
Последний раз город вставал в 10-балльную пробку в прошедшую пятницу, 9 ноября.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Коротченко (1), скриншот yandex.ru/maps (2)