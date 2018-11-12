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Едут, но стоят: новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках

С началом зимних морозов и гололёда это происходит в Новосибирске всё чаще

Самые сильные пробки сейчас — в правобережной части Новосибирска (на фото — улица Дуси Ковальчук)
Самые сильные пробки сейчас — в правобережной части Новосибирска (на фото — улица Дуси Ковальчук)


Вечером в понедельник, 12 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняет гололедица.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, максимальный уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в седьмом часу.


В глухой пробке стоят автомобили на улицах Гоголя, Ипподромской, Железнодорожной, Нарымской, проспекте Димитрова и на Красном проспекте. Также сильные заторы собрались на площади Станиславского и площади Кондратюка.


Отметка о 10-балльных пробках появилась в седьмом часу вечера
Отметка о 10-балльных пробках появилась в седьмом часу вечера


Последний раз город вставал в 10-балльную пробку в прошедшую пятницу, 9 ноября. 

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