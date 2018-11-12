Подорожала самая дешёвая японская иномарка

Японский Datsun на автомате можно купить за 550 тысяч рублей

Datsun является самой доступной японской иномаркой





Компания Datsun (входит в японский Nissan) повысила цены на седан on-DO, который на российском рынке является самой доступной японской иномаркой. Повышение в среднем составило 5 тысяч рублей по всем комплектациям.





«На все автомобили было повышение цен, on-DO-автомат от 543 000 рублей начинается, это белый и черный цвет. 549 000 рублей — соответственно, все остальные цвета. По поводу механики — 461 000 рублей, это самая базовая комплектация», — сообщили в отделе продаж компании «ЭКСПЕРТ-НСК» (официальный дилер Datsun в Новосибирске).





Datsun on-DO оснащён 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. В версии за 543 000 рублей автомобиль имеет стальные диски, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники, обогрев боковых зеркал, две подушки безопасности, электроусилитель руля, подогрев передних сидений, антиблокировочную систему торможения.





В более старшей версии за 636 000 рублей появляются климат-контроль, литые диски, задние электростеклоподъемники, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, Bluetooth, датчики света и дождя, подогрев лобового стекла, навигационная система.





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