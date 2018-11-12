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Подорожала самая дешёвая японская иномарка

Японский Datsun на автомате можно купить за 550 тысяч рублей

Datsun является самой доступной японской иномаркой
Datsun является самой доступной японской иномаркой


Компания Datsun (входит в японский Nissan) повысила цены на седан on-DO, который на российском рынке является самой доступной японской иномаркой. Повышение в среднем составило 5 тысяч рублей по всем комплектациям. 


«На все автомобили было повышение цен, on-DO-автомат от 543 000 рублей начинается, это белый и черный цвет. 549 000 рублей — соответственно, все остальные цвета. По поводу механики — 461 000 рублей, это самая базовая комплектация», — сообщили в отделе продаж компании «ЭКСПЕРТ-НСК» (официальный дилер Datsun в Новосибирске).


Datsun on-DO оснащён 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. В версии за 543 000 рублей автомобиль имеет стальные диски, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники, обогрев боковых зеркал, две подушки безопасности, электроусилитель руля, подогрев передних сидений, антиблокировочную систему торможения. 


В более старшей версии за 636 000 рублей появляются климат-контроль, литые диски, задние электростеклоподъемники, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, Bluetooth, датчики света и дождя, подогрев лобового стекла, навигационная система. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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