Подорожала самая дешёвая японская иномарка
Японский Datsun на автомате можно купить за 550 тысяч рублей
Компания Datsun (входит в японский Nissan) повысила цены на седан on-DO, который на российском рынке является самой доступной японской иномаркой. Повышение в среднем составило 5 тысяч рублей по всем комплектациям.
«На все автомобили было повышение цен, on-DO-автомат от
Datsun on-DO оснащён 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. В версии за
В более старшей версии за
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Дмитрий Косенко
Фото datsun.ru