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Батареи остывают: новосибирцы ощутили холод в квартирах после аварии в Ленинском районе

Авария на теплотрассе случилась сегодня днём на улице Котовского

Сильнее всего снижение температуры на себе почувствуют жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского
Сильнее всего снижение температуры на себе почувствуют жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского


В домах левого берега Новосибирска станут хуже греть батареи — температура упала из-за коммунальной аварии на улице Котовского.


О снижении температуры в своём доме корреспонденту НГС сообщила читательница Ольга. «Поняла, что отключают отопление — остывают батареи. Звоню в аварийную, там мне сообщают, что официально полностью отключен от отопления весь левый берег Новосибирска. По причине аварии», — рассказал она.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили, что жители левого берега могут почувствовать снижение температуры, но заверили, что речи о полном отключении системы отопления в Ленинском и Кировском районах не идёт. 


«Из-за порыва произошло снижение параметров. Поэтому часть домов в зоне ТЭЦ-3 [будет хуже отапливаться], жители этих домов почувствуют охлаждение. Но в течение 1,5 часа параметры будут стабилизированы», — пояснили в пресс-службе СГК.


Назвать точное количество домов в пресс-службе не смогли, однако отметили, что сильнее всего снижение температуры на себе почувствуют жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского. «В основном это Ленинский район. Чем ближе к ТЭЦ, тем тепло поступит раньше в дома», — уточнили в пресс-службе СГК.


Ранее в энергокомпании сообщали, что из-за аварии без горячей воды и тепла остались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций. 


Днём 12 ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. Позднее коммунальщики перекрыли и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу. Устранить последствия коммунальной аварии планируют к 6:00 вторника, 13 ноября.

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