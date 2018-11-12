Батареи остывают: новосибирцы ощутили холод в квартирах после аварии в Ленинском районе

Авария на теплотрассе случилась сегодня днём на улице Котовского

Сильнее всего снижение температуры на себе почувствуют жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского





В домах левого берега Новосибирска станут хуже греть батареи — температура упала из-за коммунальной аварии на улице Котовского.







О снижении температуры в своём доме корреспонденту НГС сообщила читательница Ольга. «Поняла, что отключают отопление — остывают батареи. Звоню в аварийную, там мне сообщают, что официально полностью отключен от отопления весь левый берег Новосибирска. По причине аварии», — рассказал она.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили, что жители левого берега могут почувствовать снижение температуры, но заверили, что речи о полном отключении системы отопления в Ленинском и Кировском районах не идёт.





«Из-за порыва произошло снижение параметров. Поэтому часть домов в зоне ТЭЦ-3 [будет хуже отапливаться], жители этих домов почувствуют охлаждение. Но в течение 1,5 часа параметры будут стабилизированы», — пояснили в пресс-службе СГК.





Назвать точное количество домов в пресс-службе не смогли, однако отметили, что сильнее всего снижение температуры на себе почувствуют жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов, а также частично улиц Ватутина и Котовского. «В основном это Ленинский район. Чем ближе к ТЭЦ, тем тепло поступит раньше в дома», — уточнили в пресс-службе СГК.





Ранее в энергокомпании сообщали, что из-за аварии без горячей воды и тепла остались 62 здания: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций.



