Последствия потопа на Котовского: энергетики раскопали и перекрыли двор

Из-за аварии без отопления и горячей воды остались 62 здания

На месте аварии работают 15 человек и 10 единиц техники





На месте коммунальной аварии на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска работают сотрудники СГК — коммунальщики перекрыли и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.





«В результате дефекта без горячей воды и тепла остались 62 объекта: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций, подтоплена проезжая часть Троллейной», — сообщили ранее в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





Коммунальщики перекрыли для проезда часть улицы Котовского





По сообщению пресс-службы СГК, сейчас на месте работает 15 человек и десять единиц техники.





Устранить последствия коммунальной аварии планируют к 6:00 вторника, 13 ноября.





Коммунальная авария во дворе дома № 40 на улице Котовского случилась около 14:00, когда из-под асфальта забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы.





Прорыв на теплотрассе произошёл из-за сильного износа труб





Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщают, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у «Ленинского ЗАГСа».







Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.

