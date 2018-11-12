Последствия потопа на Котовского: энергетики раскопали и перекрыли двор
Из-за аварии без отопления и горячей воды остались 62 здания
На месте коммунальной аварии на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска работают сотрудники СГК — коммунальщики перекрыли и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.
«В результате дефекта без горячей воды и тепла остались 62 объекта: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций, подтоплена проезжая часть Троллейной», — сообщили ранее в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
По сообщению пресс-службы СГК, сейчас на месте работает 15 человек и десять единиц техники.
Устранить последствия коммунальной аварии планируют к 6:00 вторника, 13 ноября.
Коммунальная авария во дворе дома
Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники
Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова