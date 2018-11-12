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Последствия потопа на Котовского: энергетики раскопали и перекрыли двор

Из-за аварии без отопления и горячей воды остались 62 здания

На месте аварии работают 15 человек и 10 единиц техники
На месте аварии работают 15 человек и 10 единиц техники


На месте коммунальной аварии на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска работают сотрудники СГК — коммунальщики перекрыли и перекопали двор, в котором прорвало теплотрассу.


«В результате дефекта без горячей воды и тепла остались 62 объекта: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций, подтоплена проезжая часть Троллейной», — сообщили ранее в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


Коммунальщики перекрыли для проезда часть улицы Котовского
Коммунальщики перекрыли для проезда часть улицы Котовского


По сообщению пресс-службы СГК, сейчас на месте работает 15 человек и десять единиц техники.


Устранить последствия коммунальной аварии планируют к 6:00 вторника, 13 ноября.


Коммунальная авария во дворе дома № 40 на улице Котовского случилась около 14:00, когда из-под асфальта забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы.


Прорыв на теплотрассе произошёл из-за сильного износа труб
Прорыв на теплотрассе произошёл из-за сильного износа труб


Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщают, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у «Ленинского ЗАГСа».


Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов. 

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