«Выглядит абсурдно»: основателя «Харакири» банкротят из-за миллионного долга

Александр Войтов участвовал в создании ряда известных новосибирских брендов: «Харакири», Taxisto, Zavezu, а также медицинского центра Luxmedica

В отношении известного новосибирского предпринимателя Александра Войтова начата процедура банкротства — всего с бизнесмена требуют 849 тысяч рублей.







Информация об этом содержится в определении арбитража, опубликованном в базе «Электронное правосудие» 7 ноября. Процедуру банкротства инициировали две компании — «ТК-пресс» и «Красная строка». Их учредителями, по данным базы «Контур.Фокус», являются Сергей Гаврилов и Александр Солодников.





«Признать требования <...> "ТК-пресс", <...> "Красная строка" к должнику — Александру Войтову —обоснованными. Ввести в отношении должника <...> процедуру банкротства — реструктуризацию долгов гражданина», — говорится в определении арбитражного суда.





Сам предприниматель отказался прокомментировать корреспонденту НГС поданные в его адрес иски. «Я очень удивлён, созвонюсь сначала с этими компаниями. Не хотел бы никак это комментировать, для меня это выглядит абсурдно», — сказал Александр Войтов.





Александр Войтов участвовал в создании ряда новосибирских брендов: «Харакири», Taxisto, Zavezu, «Городского центра медосмотра», а также медицинского центра Luxmedica.





Директор «ТК-пресс» Александр Солодников не смог уточнить корреспонденту НГС, откуда у Войтова долги перед компанией. «Это обычный спор хозяйственных субъектов, который перерос в ту фазу, которая у нас есть сейчас. Для нас это рутинная некая работа, занимается этим юротдел. Соответственно, кредитор вовремя не заплатил», — пояснил Александр Солодников.





Финансовым управляющим в деле о банкротстве назначен Вадим Филонов, член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида». Следующее заседание суд назначил на 23 января 2019 года.







В конце октября бывшая совладелица попыталась обанкротить одну из компаний, входящих в новосибирский промышленно-строительный концерн «Сибирь».