срочно

Билет на автобус — 22: чиновники принимают решение по новым тарифам

Новые тарифы вступят в силу уже 1 декабря

Трансляция обновляется
Проезд на общественном транспорте Новосибирска подорожает ещё до конца года
Проезд на общественном транспорте Новосибирска подорожает ещё до конца года

В департаменте по тарифам Новосибирской области сегодня, 13 ноября, принимают решение по новым тарифам для общественного транспорта в Новосибирске. 


О повышении тарифов в общественном транспорте власти говорят не первый год. Несмотря на доводы руководителей метрополитена и объяснения «Горэлектротранспорта», с решением откладывали. В прошлом году мэр Анатолий Локоть заявил, что из-за низких тарифов город вообще рискует остаться без транспорта. В марте проезд на электротранспорте предлагали повысить на 40–47%.


Представители метрополитена на заседание департамента по тарифам не пришли. 


Но это не помешало поднять стоимость проезда и на метро — с 1 декабря проезд вырастет до 22 рублей. 


Теперь новые тарифы для «Горэлектротранспорта» — городских трамваев и троллейбусов. 


С 1 декабря билет будет стоить 21 рубль. 


Решение по тарифам для автобусов принято — с 1 декабря проезд на них составит 22 рубля. Такое решение озвучил глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.


Представитель одного из крупнейших перевозчиков, компании «БелМарС», спорит с предложенным тарифом в 22 рубля.


«У меня нет понимания, как я с этими 22 рублями буду работать. У меня есть нормативные показатели, они абсолютно другие», — утверждает он. 


Прочтений: 10346

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (85)85
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено