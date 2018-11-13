Билет на автобус — 22: чиновники принимают решение по новым тарифам

Новые тарифы вступят в силу уже 1 декабря

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Проезд на общественном транспорте Новосибирска подорожает ещё до конца года

В департаменте по тарифам Новосибирской области сегодня, 13 ноября, принимают решение по новым тарифам для общественного транспорта в Новосибирске.





О повышении тарифов в общественном транспорте власти говорят не первый год. Несмотря на доводы руководителей метрополитена и объяснения «Горэлектротранспорта», с решением откладывали. В прошлом году мэр Анатолий Локоть заявил, что из-за низких тарифов город вообще рискует остаться без транспорта. В марте проезд на электротранспорте предлагали повысить на 40–47%.





15:24

Представители метрополитена на заседание департамента по тарифам не пришли.





Но это не помешало поднять стоимость проезда и на метро — с 1 декабря проезд вырастет до 22 рублей.





15:21

Теперь новые тарифы для «Горэлектротранспорта» — городских трамваев и троллейбусов.





С 1 декабря билет будет стоить 21 рубль.





15:20

Решение по тарифам для автобусов принято — с 1 декабря проезд на них составит 22 рубля. Такое решение озвучил глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.





15:18

Представитель одного из крупнейших перевозчиков, компании «БелМарС», спорит с предложенным тарифом в 22 рубля.





«У меня нет понимания, как я с этими 22 рублями буду работать. У меня есть нормативные показатели, они абсолютно другие», — утверждает он.



