Новосибирец остался без денег на банковской карте после ремонта «айфона»

Новосибирец оставил в сервисном центре старую материнскую плату от своего «айфона» — после этого с его банковской карты пропали 20 тысяч рублей

В Новосибирске завершился суд над бывшим работником сервисного центра по ремонту «айфонов» — он украл деньги с банковской карты клиента при помощи приложения «Сбербанк онлайн».







Инцидент случился летом этого года, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.







Как следует из материалов дела, в начале июня клиент пришёл в сервисный центр на улице Татьяны Снежиной и попросил отремонтировать iPhone 6, который, по словам потерпевшего, сгорел от прикуривателя в машине. Работник ремонтной мастерской предложил заменить материнскую плату в смартфоне, а клиент на такой ремонт согласился.





Когда клиент пришёл забирать телефон из ремонта, то старую материнскую плату решил оставить в сервисном центре. Именно ею и воспользовался работник ремонтной мастерской, чтобы украсть деньги с карты, пояснила Жанна Леонова.







«Он дома установил в свой сотовый телефон iPhone 6 материнскую плату с телефона iPhone 6, принадлежащего <…> [потерпевшему], телефон которого ранее ремонтировал. Потом ввёл пароль от телефона <…> [потерпевшего], который ему стал известен от последнего во время ремонта телефона, посмотрел содержимое материнской платы, увидел приложение "Сбербанк онлайн", привязанное к банковскому счёту, посмотрел содержимое папки "Заметки", где нашёл ПИН-код, при помощи которого открыл <…> приложение "Сбербанк онлайн". Обнаружил денежные средства на банковском счёте», — описала ситуацию старший помощник прокурора.







По её данным, после этого работник сервис-центра с помощью приложения украл со счёта 20 тысяч рублей.





Деньги он перевёл на банковскую карту подруги брата и попросил его их снять.







Как позже сообщал полицейским потерпевший, деньги с его карты пропали через несколько дней после ремонта «айфона» — он узнал об этом, когда прилетел на отдых в Черногорию.







«Находясь в гостинице, он включил свой телефон, ему пришло SMS-сообщение о списании денежных средств <…>, при этом время совершения операции совпадало со временем, когда он находился в самолёте и <…> сотовая связь была отключена. В последний раз он пользовался данной картой в аэропорту Толмачёво — оплатил 1320 рублей по терминалу в кафе», — привела показания потерпевшего Жанна Леонова.







По её словам, бывший работник ремонтной мастерской признал вину, а его родители возместили ущерб потерпевшему. Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке. На прошлой неделе он признал ранее судимого за мошенничество 26-летнего новосибирца виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.





По просьбе НГС Сибирский банк Сбербанка дал советы, которые помогут предотвратить кражу денег с использованием онлайн-приложения при ремонте смартфонов:





Войти в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» можно при помощи пятизначного пароля, который известен только владельцу банковской карты, поэтому его никогда не надо хранить в памяти мобильного телефона.

Никогда не хранить фото и данные банковской карты в памяти телефона, в сообщениях электронной почты и мессенджеров.

Перед ремонтом смартфона надо удалить приложение «Сбербанк онлайн» — потом его можно будет переустановить с тем же логином.

При необходимости владелец карты может полностью отключить приложение через контактный центр Сбербанка. Для повторной регистрации потребуется установить новый логин в системе.

Ранее Калининский районный суд вынес приговор новосибирцу, который нашёл в мусорке чек от карты Сбербанка и снял с неё 30 тысяч рублей.

