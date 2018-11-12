«Пришлось помёрзнуть»: новосибирец снял видео с живописными пейзажами Шерегеша

Филипп Васильев снимал Шерегеш весь прошлый сезон





К началу горнолыжного сезона новосибирский видеограф и фотограф Филипп Васильев сделал красивое видео из Шерегеша — он рассказал НГС, какие сложности испытал во время съёмок.







«Я просто снимал красоту вокруг, складывал в архив. Теперь нашёл время, переворошил несколько терабайтов видео и сделал. Скажем так, летал для себя, параллельно со съёмкой коммерческих проектов урывал несколько пролётов себе в копилку, да и просто так, [хотелось] в свободное время вечером задержаться на вершине и сделать пролеты на закате», — объяснил корреспонденту НГС автор ролика Филипп Васильев, отметив, что снимал и монтировал он всё один.







Ради сноуборда он даже поселился в Шерегеше





Съёмки шли весь предыдущий горнолыжный сезон — в ролике можно увидеть самые известные места курорта: вершину горы Зеленая с разных ракурсов, «Верблюды», поклонный крест, вершину горы Утуя на секторе Е, а также сам посёлок Шерегеш.







«Эксцессов с дроном не было, но порой съёмки проходили при температуре до –27. Помёрзнуть пришлось не раз и не два. В остальном скилл управления дроном — это всё, что нужно», — отметил он.







По словам Васильева, съёмка была не очень сложной, за исключением температуры — иногда он снимал и в мороз





Филипп Васильев добавил, что сам живёт и работает в Новосибирске, но уже три зимы прожил в Шерегеше, чтобы иметь возможность чаще кататься на сноуборде.







«Сначала работал техником по звуку, помощником арт-директора в местных барах и ночных клубах. Постепенно в процессе съемок-монтажа роликов про себя любимого, снятых на простую экшен-камеру, увлёкся, втянулся и приобрёл сначала коптер, а затем и профессиональную камеру для съемок видео», — заключил Васильев.











Горнолыжный курорт Шерегеш заработал на прошлой неделе — для пассажиров, лыжников и сноубордистов запустились подъёмники. К началу сезона «2ГИС» выпустил приложение с картой курорта — на ней есть даже высота гор.

