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«Пришлось помёрзнуть»: новосибирец снял видео с живописными пейзажами Шерегеша

Он снимал ролик при температуре –27 градусов

Филипп Васильев снимал Шерегеш весь прошлый сезон
Филипп Васильев снимал Шерегеш весь прошлый сезон


К началу горнолыжного сезона новосибирский видеограф и фотограф Филипп Васильев сделал красивое видео из Шерегеша — он рассказал НГС, какие сложности испытал во время съёмок.


«Я просто снимал красоту вокруг, складывал в архив. Теперь нашёл время, переворошил несколько терабайтов видео и сделал. Скажем так, летал для себя, параллельно со съёмкой коммерческих проектов урывал несколько пролётов себе в копилку, да и просто так, [хотелось] в свободное время вечером задержаться на вершине и сделать пролеты на закате», — объяснил корреспонденту НГС автор ролика Филипп Васильев, отметив, что снимал и монтировал он всё один.


Ради сноуборда он даже поселился в Шерегеше 
Ради сноуборда он даже поселился в Шерегеше 


Съёмки шли весь предыдущий горнолыжный сезон — в ролике можно увидеть самые известные места курорта: вершину горы Зеленая с разных ракурсов, «Верблюды», поклонный крест, вершину горы Утуя на секторе Е, а также сам посёлок Шерегеш.


«Эксцессов с дроном не было, но порой съёмки проходили при температуре до –27. Помёрзнуть пришлось не раз и не два. В остальном скилл управления дроном — это всё, что нужно», — отметил он.


По словам Васильева, съёмка была не очень сложной, за исключением температуры — иногда он снимал и в мороз 
По словам Васильева, съёмка была не очень сложной, за исключением температуры — иногда он снимал и в мороз 


Филипп Васильев добавил, что сам живёт и работает в Новосибирске, но уже три зимы прожил в Шерегеше, чтобы иметь возможность чаще кататься на сноуборде.


«Сначала работал техником по звуку, помощником арт-директора в местных барах и ночных клубах. Постепенно в процессе съемок-монтажа роликов про себя любимого, снятых на простую экшен-камеру, увлёкся, втянулся и приобрёл сначала коптер, а затем и профессиональную камеру для съемок видео», — заключил Васильев.



Горнолыжный курорт Шерегеш заработал на прошлой неделе — для пассажиров, лыжников и сноубордистов запустились подъёмники. К началу сезона «2ГИС» выпустил приложение с картой курорта — на ней есть даже высота гор.

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