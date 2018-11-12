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Спасатели вывели посетителей из поликлиники и магазина на затопленной кипятком улице

Горячая вода затопила дворы и трамвайные пути в Ленинском районе

Из поликлиники пришлось эвакуировать посетителей
Из поликлиники пришлось эвакуировать посетителей


Из-за прорыва на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска спасателям пришлось эвакуировать посетителей городской клинической поликлиники № 16 и магазина.

Из-за коммунальной аварии на улице Котовского кипяток хлынул во дворы многоэтажек, а сами здания окутало густое облако пара.

«Были эвакуированы 15 человек из поликлиники и продуктового магазина. Пострадавших среди них нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Горячая вода разлилась до улицы Троллейной, затопив пешеходный переход у остановки «Ленинский ЗАГС»
Горячая вода разлилась до улицы Троллейной, затопив пешеходный переход у остановки «Ленинский ЗАГС»


По информации очевидцев в социальных сетях, сейчас горячая вода разлилась до улицы Троллейной и затопила пешеходный переход у остановки «Ленинский ЗАГС». 

По информации СГК, в результате аварии без горячей воды и отопления остались 62 объекта: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций, подтоплена проезжая часть улицы Троллейной. 


Водой затопило трамвайные пути на улице Троллейной
Водой затопило трамвайные пути на улице Троллейной


«В настоящее время теплотрасса отключена, дефект локализован, подъезд к месту порыва перекрыли сотрудники ГИБДД. К его устранению приступили шесть аварийных бригад из 15 человек, также задействовано 10 единиц техники: фургоны, пожарная машина, экскаваторы, самосвалы. На место порыва приехали представители регионального управления МЧС, администрации Ленинского района, дежурит бригада скорой помощи. Информации о пострадавших в данный момент нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


Гейзер забил из-под асфальта около 14:00


Из-за аварии от отопления и горячей воды будут отключены около 62 зданий. 


«По предварительным данным, энергетики планируют восстановить подачу горячей воды и тепла к 06:00 13 ноября. Сотрудники СГК прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки подать ресурс в отключенные дома», — добавили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


Двор, в котором прорвало трубу, заволокло паром
Двор, в котором прорвало трубу, заволокло паром


Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.

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