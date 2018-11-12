Спасатели вывели посетителей из поликлиники и магазина на затопленной кипятком улице
Горячая вода затопила дворы и трамвайные пути в Ленинском районе
Из-за прорыва на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска спасателям пришлось эвакуировать посетителей городской клинической поликлиники
Из-за коммунальной аварии на улице Котовского кипяток хлынул во дворы многоэтажек, а сами здания окутало густое облако пара.
«Были эвакуированы 15 человек из поликлиники и продуктового магазина. Пострадавших среди них нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации очевидцев в социальных сетях, сейчас горячая вода разлилась до улицы Троллейной и затопила пешеходный переход у остановки «Ленинский ЗАГС».
По информации СГК, в результате аварии без горячей воды и отопления остались 62 объекта: 40 жилых домов, три дошкольных и два лечебных учреждения, 17 предприятий и организаций, подтоплена проезжая часть улицы Троллейной.
«В настоящее время теплотрасса отключена, дефект локализован, подъезд к месту порыва перекрыли сотрудники ГИБДД. К его устранению приступили шесть аварийных бригад из 15 человек, также задействовано 10 единиц техники: фургоны, пожарная машина, экскаваторы, самосвалы. На место порыва приехали представители регионального управления МЧС, администрации Ленинского района, дежурит бригада скорой помощи. Информации о пострадавших в данный момент нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Из-за аварии от отопления и горячей воды будут отключены около 62 зданий.
«По предварительным данным, энергетики планируют восстановить подачу горячей воды и тепла к 06:00 13 ноября. Сотрудники СГК прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки подать ресурс в отключенные дома», — добавили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.
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Александр Сильченко
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