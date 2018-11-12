«Таких в мире нет»: в Новосибирске достроили центр спортивной гимнастики

Большой центр по подготовке гимнастов построили на улице Георгия Колонды





На улице Георгия Колонды, 5 в Заельцовском районе Новосибирска достроили здание Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. По данным сайта мэрии, акт ввода здания в эксплуатацию был выдан 2 ноября.







Как рассказал корреспонденту НГС директор центра Александр Веселов, сейчас завершается установка оборудования, работы выполнены почти на 90%: полностью готовы помост для выступлений и женская тренировочная часть, завершается оснащение мужской тренировочной части.







Площадь нового здания — больше 8 тысяч кв. м





Общая площадь здания — более 8 тысяч кв. м. Помимо зала для выступлений с более чем 1 тысячей зрительских мест на первом этаже и на балконе, здесь есть два вспомогательных зала: зал хореографии и тренажёрный зал. Кроме того, в центре оборудовали медицинский блок и восстановительный центр, методический зал и конференц-зал.







На соревнования смогут одновременно смотреть больше тысячи зрителей





По словам президента Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, новый гимнастический центр может принимать как федеральные, так и международные соревнования.







По заверениям немецких специалистов, такой совмещённый центр — единственный в мире





«Это единственный подобный центр в регионе, я могу даже сказать, что таких центров в мире нет, потому что то оборудование, оборудование Spieth, которое сейчас устанавливается здесь, — на таких снарядах сейчас проходили юношеские Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, — подчеркнул Евгений Подгорный. — И когда мы проектировали этот объект, они сказали, что такого объекта совмещённого — и тренировочного, и выступательного — в мире нет».







Оборудование в Новосибирске устанавливают представители немецкой компании-производителя Spieth





Официальное открытие нового центра запланировано на 21 декабря, уже 22 и 23 декабря здесь пройдут первые соревнования: детские, на приз Деда Мороза, и первенство Новосибирска по спортивной гимнастике. После этого будет приниматься решение о проведении в Новосибирске международных соревнований, Кубка России и предолимпийского сбора сборной России по спортивной гимнастике перед отправлением на Олимпиаду 2020 года в Японии.







Женская тренировочная часть полностью готова, сейчас оборудуют мужскую





Открыть центр планируют 21 декабря





Сейчас также ведётся строительство спортивного центра на улице Петухова, где тоже планируется блок спортивной гимнастики, но, уточнил Евгений Подгорный, первым этапом там построят игровой центр, где будут проводить соревнования по баскетболу и волейболу. При этом выступательного помоста для соревнований по спортивной гимнастике, который бы соответствовал международным требованиям, в проекте центра на улице Петухова нет.

