Новосибирец изобрёл мощнейшую ветроэлектростанцию — теперь он начнёт её испытания

Изобретатель даже успел найти партнёров для воплощения своего проекта в жизнь

Денис Тяглин показал, как должен выглядеть его ветроэлектрогенератор (на фото — чёрного цвета справа от изобретателя) в сравнении с 828-метровым небоскрёбом «Бурдж-Халифа» в Дубае





В кинотеатре «Победа» прошла презентация ветроэлектрогенератора 38-летнего новосибирца Дениса Тяглина — он сообщил, что нашёл партнёров по проекту и теперь хочет приступить к испытаниям в аэродинамической трубе.







«Состоялся официальный старт одного из 16 этапов развития компании — АО "Энергия 2020", которая будет заниматься разработкой и продвижением электрогенерирующего здания», — рассказал корреспонденту НГС Денис Тяглин.





В прошлом году новосибирец заявил об изобретении мощного вертикального ветряка, который можно установить между четырьмя жилыми домами-башнями.







В «Победе» собрались в основном акционеры новой компании, которые вложили туда свои деньги. Тяглин отметил, что пока это частные лица, которые этой осенью у него через сайт приобрели чуть больше 2% от заявленного общего количества в 3 миллиарда 140 миллионов акций. Стоимость одной акции — от 2 рублей.







По словам изобретателя, уже проведено первое тестирование небольшой модели, которое показало, что такой тип ветроэлектрогенераторов может функционировать относительно бесшумно для людей, живущих в домах-башнях.







«Но эти испытания полноценными назвать всё равно нельзя. <…> Проверено наличие принципов, которые у нас имеются в патентной формуле», — отметил Тяглин. Он добавил, что сейчас начнёт работу над созданием большого макета ветроэлектрогенератора для испытаний в аэродинамической трубе.







В начале ноября 2018 года Денису Тяглиину Роспатент выдал патент на научное изобретение под названием «ветроэлектростанция», а весной 2018 года Денис Тяглин получил патент на полезную модель. В будущем Тяглин планирует получить аналогичные патенты в США, Китае и в странах Евросоюза.