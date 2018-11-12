Выбирай любого: в голосовании за новое имя для аэропорта Толмачёво осталось три варианта

В списке для голосования осталось всего три имени: Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин и Валерий Чкалов

На сайте проекта «Великие имена России» начался завершающий этап голосования за выдающихся россиян, в честь которых могут назвать новосибирский аэропорт Толмачёво.







Новосибирцам предлагается проголосовать за одного из трёх кандидатов — Евгения Мешалкина, Александра Покрышкина или Валерия Чкалова. Именно они набрали наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса.







Проголосовать за понравившийся вариант можно не только на сайте проекта великиеимена.рф. Также можно позвонить по телефону горячей линии 8–800–707–93–17 или заполнить анкету.







«Анкеты для голосования будут опубликованы в печатных общественно-политических изданиях, имеющих самые большие тиражи. Анкету нужно вырезать, заполнить и отправить почтой на адрес Общественной палаты РФ. В брендированных пунктах конкурса, открытых в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, пассажиры смогут заполнить анкету и опустить её в урну для голосования», — сообщается на сайте проекта.







Голосование продлится до 30 ноября. Когда оно завершится, организаторы ещё несколько дней будут обрабатывать анкеты, которые поступят из регионов.





Окончательные итоги голосования объявят 4 декабря.







Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября: его организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян более чем четырём десяткам крупных аэропортов, в том числе и новосибирскому Толмачёво. При этом в самом Толмачёво сообщили, что с уважением относятся к этой инициативе и готовы «оказать всестороннюю поддержку её практической реализации».

