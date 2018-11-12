В Новосибирске появилась сеть кофеен c картинками «оживших мертвецов»

На площади Ленина открылась первая точка новой сети Zombie Coffee

Судя по замыслу дизайнера, заведение рассчитано на зомби 
Судя по замыслу дизайнера, заведение рассчитано на зомби 


На площади Ленина в центре Новосибирска начала работать первая точка новой сети кофейных киосков с эпатирующим названием Zombie Coffee. Заработать на продаже латте и капучино решили молодые люди без опыта в ресторанном бизнесе.


Первая точка Zombie Coffee открылась в киоске в форме стакана, который здесь в своё время установила сеть «Точка кофе». Потом павильон перешел к сети «Панда кофе», так что нынешний арендатор здесь уже третий.


Главная (если не единственная) особенность Zombie Coffee — яркий дизайн. На павильоне изображены разного рода пугающие фигуры (судя по всему, зомби) и даже находящийся сзади павильона вход в него оклеен пленкой, на которой изображена деревянная дверь, сквозь которую пытается прорваться какая-то нечисть. Точно так же оформлены и бумажные стаканчики заведения.


На киосках изображена целая группа ярких и пугающих персонажей
На киосках изображена целая группа ярких и пугающих персонажей


Тема зомби, впрочем, ограничивается только внешним оформлением кафе — набор напитков выглядит совершенно стандартным для такого рода заведений: капучино, латте, банановый раф и кофе глясе. Цены начинаются от 99 рублей за классические напитки объемом 200 мл.


Представитель заведения, чей телефон указан в объявлении о найме на работу, попросил не указывать его имя, поскольку он еще не уволился с прежнего места. В то же время он сообщил, что владельца новой сети зовут Сергей Чесноков и для него это первый собственный проект в ресторанном бизнесе.


На вопрос о причине выбора необычного названия представитель кофейни сказал, что создателям Zombie Coffee «хотелось чего-то нестандартного и яркого».


Оформитель не оставил без внимания даже заднюю дверь, которую не видит большинство потенциальных покупателей
Оформитель не оставил без внимания даже заднюю дверь, которую не видит большинство потенциальных покупателей


«Мы сначала думали взять в основу комиксы, но потом решили, что девушки к ним плохо относятся, а именно они основные покупатели кофейных напитков. Поэтому решили остановиться на зомби», — рассказал представитель кофейни.


Кроме уже работающей точки у Zombie Coffee есть еще один киоск в Первомайском сквере, который должен открыться к середине недели, и точка на площади Калинина, судьба которой пока не ясна.


Микро-кофейня под названием «Зомби кофе» уже работала в Новосибирске в 2016–2017 годах, однако заведение закрылось, не успев перерасти в сеть. В новой сети говорят, что к этим первым «Зомби» отношения не имеют. 

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