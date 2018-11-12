В Новосибирске появилась сеть кофеен c картинками «оживших мертвецов»

Судя по замыслу дизайнера, заведение рассчитано на зомби





На площади Ленина в центре Новосибирска начала работать первая точка новой сети кофейных киосков с эпатирующим названием Zombie Coffee. Заработать на продаже латте и капучино решили молодые люди без опыта в ресторанном бизнесе.







Первая точка Zombie Coffee открылась в киоске в форме стакана, который здесь в своё время установила сеть «Точка кофе». Потом павильон перешел к сети «Панда кофе», так что нынешний арендатор здесь уже третий.







Главная (если не единственная) особенность Zombie Coffee — яркий дизайн. На павильоне изображены разного рода пугающие фигуры (судя по всему, зомби) и даже находящийся сзади павильона вход в него оклеен пленкой, на которой изображена деревянная дверь, сквозь которую пытается прорваться какая-то нечисть. Точно так же оформлены и бумажные стаканчики заведения.







На киосках изображена целая группа ярких и пугающих персонажей





Тема зомби, впрочем, ограничивается только внешним оформлением кафе — набор напитков выглядит совершенно стандартным для такого рода заведений: капучино, латте, банановый раф и кофе глясе. Цены начинаются от 99 рублей за классические напитки объемом 200 мл.







Представитель заведения, чей телефон указан в объявлении о найме на работу, попросил не указывать его имя, поскольку он еще не уволился с прежнего места. В то же время он сообщил, что владельца новой сети зовут Сергей Чесноков и для него это первый собственный проект в ресторанном бизнесе.







На вопрос о причине выбора необычного названия представитель кофейни сказал, что создателям Zombie Coffee «хотелось чего-то нестандартного и яркого».







Оформитель не оставил без внимания даже заднюю дверь, которую не видит большинство потенциальных покупателей





«Мы сначала думали взять в основу комиксы, но потом решили, что девушки к ним плохо относятся, а именно они основные покупатели кофейных напитков. Поэтому решили остановиться на зомби», — рассказал представитель кофейни.







Кроме уже работающей точки у Zombie Coffee есть еще один киоск в Первомайском сквере, который должен открыться к середине недели, и точка на площади Калинина, судьба которой пока не ясна.







Микро-кофейня под названием «Зомби кофе» уже работала в Новосибирске в 2016–2017 годах, однако заведение закрылось, не успев перерасти в сеть. В новой сети говорят, что к этим первым «Зомби» отношения не имеют.