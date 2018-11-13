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В Новосибирске заметили птицу с дьявольскими красными глазами

Молодые поганки не смогли улететь на юг — теперь их выхаживают волонтёры

Поганки зимуют на берегах Каспийского и Чёрного морей
Поганки зимуют на берегах Каспийского и Чёрного морей


В Новосибирске заметили небольших птиц с ярко-красными глазами — молодые птицы из семейства поганковых не смогли вовремя отправиться на юг, и теперь их выхаживают волонтёры.


По словам орнитолога Алексея Яновского, размер поганок сравним с размерами голубя.


«Это перелётная и довольно теплолюбивая птица. Прилетают в наши края в мае, отлетают к середине сентября, отдельные птицы задерживаются до начала октября, встречаются у нас в период, когда на водоёмах нет льда. Гнёзда <…> красношейные поганки устраивают плавучими на заболоченных участках мелководий озёр из кусков корней и стеблей водных растений. Птенцы, хоть и покрыты пухом, в первые недели беспомощны и находятся на спине родителей. Они полосатые, чем-то похожи на страусят», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По его словам, зимуют красношейные поганки в районах Каспийского и Чёрного морей.


Поганки занесены в Красную книгу Новосибирской области.


«Ноги у поганок отведены далеко назад и обеспечивают лишь плавание и ныряние. Плавательные перепонки у них не сплошные, чем они отличаются от уток и похожи на гагар и лысух. На сушу поганки выбираются редко и не могут бегать. Основная причина гибели — рыболовные сети», — добавил Алексей Яновский.


Одну из таких птиц накануне передали волонтёрам Центра реабилитации диких животных. Сейчас, по словам пресс-секретаря организации Алисы Богомоловой, птицу перевозят в Барнаул.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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