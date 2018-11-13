Пить можно: «Горводоканал» проверил воду на смертельно опасный металл

Концентрация таллия оказалась ниже ПДК

Новосибирский «Горводоканал» закончил проверку качества питьевой воды — результаты исследований подтвердили, что концентрация таллия в воде не превышена.







Первоначально подозрения о качестве воды появились у новосибирца Сергея Шпакова. Он утверждал, что таллий в воде превышен в 50 раз, ссылаясь на результаты исследований лаборатории «Академлаб» (позднее руководитель лаборатории информацию об этом опроверг. — Прим. ред.). «Горводоканал» заверил, что предельно допустимая концентрация металла не превышена, но инициировал собственную проверку, чтобы выяснить его точное содержание.







«Центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода предприятия и независимая аналитическая лаборатория ИНХ СО РАН (Института неорганической химии. — Прим. ред.) провели дополнительные исследования качества воды <...> на содержание в ней элемента таллия. Данные исследования подтверждают, что вода централизованных систем питьевого водоснабжения Новосибирска соответствует требованиям СанПиН», — сообщили в ответе из коммунального предприятия за подписью и.о. директора Юрия Багаева.





В протоколе количественного химического анализа (копия документа есть в распоряжении НГС) говорится, что лаборатория водопровода отбирала пробы воды на улицах Трудовой, Горской и Революции. В результате трех параллельных измерений лаборатория установила, что концентрация таллия в воде — менее предельной допустимой концентрации 0,0001 мг/дм3.





В июле прошлого года жительница дома на улице Покрышкина рассказала НГС, что от воды из-под крана полмесяца плохо пахнет. Тогда в «Горводоканале» заявили, что питьевая вода соответствует нормам.

