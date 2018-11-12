Чиновника отдали под суд за взятки от торговца с площади Калинина

Следователи считают, что торговавший в неположенном месте продавец платил Денису Шестакову за то, что тот не составит на него протокол

В Новосибирске начинается суд над бывшим работником администрации Центрального округа Денисом Шестаковым — его обвиняют в получении взятки.







Денис Шестаков работал ведущим специалистом отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Центрального округа. По версии следствия, он на протяжении нескольких месяцев получал взятки от продавца, который торговал у дома № 155 на Красном проспекте, рассказали в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска.







По данным надзорного ведомства, торговавший в неположенном месте продавец должен был каждый месяц переводить Шестакову по 5000 рублей за то, что тот не составит на него протокол о нарушениях.







«Достигнув договорённости, гражданин перечислил в период с 25 января 2017 года по 11 декабря 2017 года на указанный Денисом Шестаковым банковский счёт денежные средства в общей сумме 55 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Заельцовского района.







Экс-работнику администрации округа предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). В начале ноября заместитель прокурора Заельцовского района Алексей Ярик направил уголовное дело в суд.







Как сообщили в Заельцовском районном суде, сейчас Шестаков остаётся под домашним арестом.





Ранее в Новосибирске пошёл под суд бывший заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергей Елисеев. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.