На Котовского из-под земли забил кипяток: многоэтажки заволокло густым облаком пара
Коммунальная авария случилась из-за износа теплотрассы
Днём 12 ноября у дома
Видео коммунальной аварии в редакцию НГС прислала читательница, представившаяся Юлией, в 14:14.
«Это прям сейчас происходит. Там прорвало и парит теперь всё. Вокруг дома кипяток, он стоит в низине, и ни дети ни взрослые не могут к дому подойти», — коротко описала ситуацию Юлия.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию о коммунальной аварии подтвердили.
«Выявлен дефект на теплотрассе. Аварийная бригада уже выехала. Вероятнее всего это случилось из-за сильного износа теплосетей. В течение двух часов авария должна быть локализована.
Будут отключены порядка 60 объектов от отопления и горячей воды.
Восстановить подачу планируем к ночи. Сказываются недоремонты предыдущих лет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе энергокомпании.
Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.
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Александр Сильченко
Скриншот видеозаписи
Видео предоставлено читетельницей НГС