На Котовского из-под земли забил кипяток: многоэтажки заволокло густым облаком пара

Из-за аварии от отопления и горячей воды отключат около 60 зданий





Днём 12 ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер.





Видео коммунальной аварии в редакцию НГС прислала читательница, представившаяся Юлией, в 14:14.





«Это прям сейчас происходит. Там прорвало и парит теперь всё. Вокруг дома кипяток, он стоит в низине, и ни дети ни взрослые не могут к дому подойти», — коротко описала ситуацию Юлия.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию о коммунальной аварии подтвердили.





«Выявлен дефект на теплотрассе. Аварийная бригада уже выехала. Вероятнее всего это случилось из-за сильного износа теплосетей. В течение двух часов авария должна быть локализована.







Будут отключены порядка 60 объектов от отопления и горячей воды.



Восстановить подачу планируем к ночи. Сказываются недоремонты предыдущих лет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе энергокомпании.









Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов.