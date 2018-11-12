подробности

На Котовского из-под земли забил кипяток: многоэтажки заволокло густым облаком пара

Коммунальная авария случилась из-за износа теплотрассы

Из-за аварии от отопления и горячей воды отключат около 60 зданий
Из-за аварии от отопления и горячей воды отключат около 60 зданий


Днём 12 ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер.


Видео коммунальной аварии в редакцию НГС прислала читательница, представившаяся Юлией, в 14:14.


«Это прям сейчас происходит. Там прорвало и парит теперь всё. Вокруг дома кипяток, он стоит в низине, и ни дети ни взрослые не могут к дому подойти», — коротко описала ситуацию Юлия.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию о коммунальной аварии подтвердили.


«Выявлен дефект на теплотрассе. Аварийная бригада уже выехала. Вероятнее всего это случилось из-за сильного износа теплосетей. В течение двух часов авария должна быть локализована.


Будут отключены порядка 60 объектов от отопления и горячей воды.


Восстановить подачу планируем к ночи. Сказываются недоремонты предыдущих лет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе энергокомпании.



Вчера из-за аварии на теплотрассе паром заволокло улицу Станиславского. В СГК связали аварию с повышением параметров температуры из-за наступивших морозов. 

Прочтений: 3963

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено