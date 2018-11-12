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На Бугринской роще загорелась пятиэтажка: на месте работают спасатели

Пожар случился на верхнем этаже дома на Чигорина

В горящей квартире никого не оказалось
В горящей квартире никого не оказалось

Днём в понедельник, 12 ноября, в пятиэтажке на улице Чигорина в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира — на место выехали пожарные расчёты. 


По информации спасателей ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелась квартира на пятом этаже в доме № 12.


«Заявка такая есть, на этот дом. Пожарные прибыли на место в 13:36. <…> По предварительной информации, горит балкон на пятом этаже. Возле квартиры находились подростки, дверь была открыта. В квартире никого не обнаружили», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.


По информации спасателей, эвакуация жителей соседних квартир не понадобилась.


Вчера днём на улице Молодежной в селе Красноглинное под Новосибирском мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки. 

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