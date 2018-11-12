На Бугринской роще загорелась пятиэтажка: на месте работают спасатели
Пожар случился на верхнем этаже дома на Чигорина
Днём в понедельник, 12 ноября, в пятиэтажке на улице Чигорина в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира — на место выехали пожарные расчёты.
По информации спасателей ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелась квартира на пятом этаже в доме
«Заявка такая есть, на этот дом. Пожарные прибыли на место в 13:36. <…> По предварительной информации, горит балкон на пятом этаже. Возле квартиры находились подростки, дверь была открыта. В квартире никого не обнаружили», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
По информации спасателей, эвакуация жителей соседних квартир не понадобилась.
Вчера днём на улице Молодежной в селе Красноглинное под Новосибирском мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54