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Пятнадцать тысяч новосибирцев узнали о серьёзных болезнях после глобальной проверки здоровья

Врачи составили рейтинг самых распространённых заболеваний

Врачи отмечают, что многие новосибирцы рискуют здоровьем из-за плохого питания, курения и отсутствия физических нагрузок
Врачи отмечают, что многие новосибирцы рискуют здоровьем из-за плохого питания, курения и отсутствия физических нагрузок

Минздрав подвёл предварительные итоги тотальной проверки здоровья новосибирцев — её прошли уже более 340 тысяч человек.


С января по сентябрь 2018 года диспансеризацию прошли более 340 тысяч жителей Новосибирской области, на второй этап обследований медики отправили 84 тысячи человек, рассказали сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения.


По статистике ведомства, 60% человек, проверивших здоровье, — жители Новосибирска, 40% — жители районов области. Большинство тех, кто решился на диспансеризацию, — это жители в возрасте от 39 до 60 лет (37,5%), ещё 34% — жители в возрасте от 21 года до 36 лет, а остальные — жители старше 60.


За девять месяцев врачи нашли у жителей более 15 тысяч заболеваний. 


Среди них на первом месте болезни эндокринной системы (6 тысяч случаев) — в том числе сахарный диабет и ожирение, болезни системы кровообращения (4 тысячи случаев) — в основном заболевания с повышенным артериальным давлением и ишемическая болезнь сердца, болезни органов пищеварения, а также мочеполовой системы.


«На протяжении последних трёх лет проведения диспансеризации взрослого населения лидирующие позиции за болезнями эндокринной системы и системы кровообращения сохраняются», — уточнили в министерстве.


Врачи рассказали, что у жителей Новосибирской области есть множество рисков для здоровья — 40% нерационально питаются, 25% мало двигаются, 18% имеют лишний вес, 12% имеют повышенный уровень артериального давления, 10% курят, также у 1% — «риск пагубного потребления алкоголя».


Минздрав напомнил, что врачи проводят диспансеризацию взрослых жителей бесплатно — нужно иметь российское гражданство и полис ОМС. Для проверки здоровья нужно обратиться в регистратуру или кабинет медицинской профилактики поликлиники по месту жительства.


Диспансеризация проводится в два этапа. На первом врачи опрашивают жителя, измеряют его вес и рост и берут основные анализы, в конце этапа пациента осматривает терапевт. На втором этапе врачи узких специальностей уточняют диагноз жителя и проводят дополнительные анализы, в случае необходимости они направляют человека на обследования, которые выходят за рамки диспансеризации.


В конце октября статистики сообщили, что в Новосибирской области снизилась рождаемость и выросла смертность. Самыми распространёнными причинами смерти продолжают оставаться болезни системы кровообращения. Хотя в этом году Росстат сообщил, что смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы всё же уменьшается. Новосибирский врач-кардиохирург пояснил НГС, почему это происходит.

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