Морозы и метель: синоптики дали прогноз на середину ноября

Будет уже не так холодно, но оттепели можно не ждать

Несколько дней подряд из-за морозов в Новосибирске наблюдали гало — это фото сделано сегодня утром в Пашино





Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду ноября — в области установилась стабильно холодная погода, а через несколько дней начнутся метели.





На выходных температура в регионе опускалась на 8–16 градусов ниже климатической нормы, но сейчас аномальный мороз отступил.





«К нам приближается серия циклонических возмущений, которые мы называем ныряющими. <...> Поэтому вновь возобновятся осадки, мы ждём в ближайшие трое суток снег разной интенсивности, метели, порывистые ветры силой в порывах до 15–18 м/с. Возможно кое-где формирование снежных заносов. И морозы будут ослабевать», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Циклоны и их атмосферные фронты приближаются к Новосибирской области с северо-запада европейской части России и Северного Урала.





«В ближайшие трое суток фон температур в ночные часы будет не ниже 9–14 градусов мороза. В ближайшую ночь по востоку ещё до -19 градусов. А дневные температуры от -6...-11 градусов в ближайший день и до -3...-9 градусов 14–15 ноября. Это довольно близко к климатической норме для этих дней», — добавил Ягудин.





Пресс-секретарь отметил, что самый холодный период второй декады прошёл — до 20-х чисел температура воздуха будет примерно такая же, как и в ближайшие несколько дней.





«В целом среднедекадная температура ожидается 10–14 градусов мороза, что ниже нормы на 3–5 градусов,





но за счёт в основном мощной волны холода, что была в начале декады», — отметил Ренад Ягудин. Кроме того, в большинстве оставшихся дней ожидаются снег и метели.





Из-за морозов новосибирцы несколько дней подряд наблюдают гало — в пятницу его наблюдали на площади Карла Маркса.