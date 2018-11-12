подробности

Морозы и метель: синоптики дали прогноз на середину ноября

Будет уже не так холодно, но оттепели можно не ждать

Несколько дней подряд из-за морозов в Новосибирске наблюдали гало — это фото сделано сегодня утром в Пашино
Несколько дней подряд из-за морозов в Новосибирске наблюдали гало — это фото сделано сегодня утром в Пашино


Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду ноября — в области установилась стабильно холодная погода, а через несколько дней начнутся метели.


На выходных температура в регионе опускалась на 8–16 градусов ниже климатической нормы, но сейчас аномальный мороз отступил.


«К нам приближается серия циклонических возмущений, которые мы называем ныряющими. <...> Поэтому вновь возобновятся осадки, мы ждём в ближайшие трое суток снег разной интенсивности, метели, порывистые ветры силой в порывах до 15–18 м/с. Возможно кое-где формирование снежных заносов. И морозы будут ослабевать», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Циклоны и их атмосферные фронты приближаются к Новосибирской области с северо-запада европейской части России и Северного Урала.


«В ближайшие трое суток фон температур в ночные часы будет не ниже 9–14 градусов мороза. В ближайшую ночь по востоку ещё до -19 градусов. А дневные температуры от -6...-11 градусов в ближайший день и до -3...-9 градусов 14–15 ноября. Это довольно близко к климатической норме для этих дней», — добавил Ягудин.


Пресс-секретарь отметил, что самый холодный период второй декады прошёл — до 20-х чисел температура воздуха будет примерно такая же, как и в ближайшие несколько дней.


«В целом среднедекадная температура ожидается 10–14 градусов мороза, что ниже нормы на 3–5 градусов, 


но за счёт в основном мощной волны холода, что была в начале декады», — отметил Ренад Ягудин. Кроме того, в большинстве оставшихся дней ожидаются снег и метели.


Из-за морозов новосибирцы несколько дней подряд наблюдают гало — в пятницу его наблюдали на площади Карла Маркса

Прочтений: 6924

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено