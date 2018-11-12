На пустыре возле Заксобрания разрешили построить высотку

О развитии этой территории мэрия Новосибирска и застройщик договорились больше 10 лет назад

На большом участке (справа внизу) всё ещё остаётся только один дом





Компания «Альфа Капитал» получила разрешение на строительство нового жилого дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — этот участок пустовал несколько лет.







По информации документа, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска, на месте участка частного сектора между улицами Кирова и Ленинградской компания «СЗ Альфа» (входит в группу ЗАО «СД Альфа Капитал») построит 16-этажное здание площадью больше 34,1 тысячи кв. м, один из этажей будет подземным.







В доме будет 325 квартир: 105 однокомнатных, 120 — двухкомнатных, 74 «трёшки» и 26 4-комнатных. Кроме того, в доме запроектировали 9 помещений общественного назначения и 42 кладовых, а на подземной парковке будет 112 мест.







Документ выдан 18 октября, 23 октября группе также разрешили построить трансформаторную подстанцию по соседству, на улице Ленинградской. Получить подробности о проекте корреспонденту НГС не удалось: на сайте застройщика он никак не анонсирован, представители компании на запрос не ответили.







Ранее компания построила поблизости бизнес-центр и два жилых дома: на улице Кирова, 25 и Толстого, 56.







В сентябре ещё один застройщик планировал построить жилую высотку в частном секторе в районе станции метро «Октябрьская»: компания «ВКД-Развитие» выходила на публичные обсуждения с проектом 25-этажки на улице Московской. Тогда выяснилось, что ЗАО «СД Альфа Капитал» ещё в 2005 году заключило с мэрией договор на развитие всего частного сектора и строительство комплекса «Октябрьская ривьера».







На участке пока нет строительной техники и остаётся не снесённым один дом — на Московской, 53. По рассказам местных жителей, в снесённом квартале, на котором будут строить высотку, жила родная сестра Александра Покрышкина Мария.

