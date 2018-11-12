На пустыре возле Заксобрания разрешили построить высотку

О развитии этой территории мэрия Новосибирска и застройщик договорились больше 10 лет назад

На большом участке (справа внизу) всё ещё остаётся только один дом
На большом участке (справа внизу) всё ещё остаётся только один дом


Компания «Альфа Капитал» получила разрешение на строительство нового жилого дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — этот участок пустовал несколько лет.


По информации документа, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска, на месте участка частного сектора между улицами Кирова и Ленинградской компания «СЗ Альфа» (входит в группу ЗАО «СД Альфа Капитал») построит 16-этажное здание площадью больше 34,1 тысячи кв. м, один из этажей будет подземным.


В доме будет 325 квартир: 105 однокомнатных, 120 — двухкомнатных, 74 «трёшки» и 26 4-комнатных. Кроме того, в доме запроектировали 9 помещений общественного назначения и 42 кладовых, а на подземной парковке будет 112 мест.


Документ выдан 18 октября, 23 октября группе также разрешили построить трансформаторную подстанцию по соседству, на улице Ленинградской. Получить подробности о проекте корреспонденту НГС не удалось: на сайте застройщика он никак не анонсирован, представители компании на запрос не ответили.


Ранее компания построила поблизости бизнес-центр и два жилых дома: на улице Кирова, 25 и Толстого, 56.


В сентябре ещё один застройщик планировал построить жилую высотку в частном секторе в районе станции метро «Октябрьская»: компания «ВКД-Развитие» выходила на публичные обсуждения с проектом 25-этажки на улице Московской. Тогда выяснилось, что ЗАО «СД Альфа Капитал» ещё в 2005 году заключило с мэрией договор на развитие всего частного сектора и строительство комплекса «Октябрьская ривьера».


На участке пока нет строительной техники и остаётся не снесённым один дом — на Московской, 53. По рассказам местных жителей, в снесённом квартале, на котором будут строить высотку, жила родная сестра Александра Покрышкина Мария.

Прочтений: 8359

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (123)123
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено