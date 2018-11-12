Сделал нож из костыля: новосибирец пойдёт под суд за нападение на полицейского

Новосибирец напал на сотрудника Росгвардии

Следственный комитет возбудил в отношении 42-летнего жителя Новосибирска уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии. Инцидент произошёл 9 ноября.







«Мужчина пришел в магазин "Ярче", расположенный в Центральном районе города Новосибирска, взял с прилавка спиртной напиток и начал его употреблять, расплачиваться отказался, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК РФ по НСО. — Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанёс сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете, и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений».











Подозреваемый задержан, суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По данной статье задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.





В прошлом году в Новосибирске газосварщик сначала отказался покидать арендованную его друзьями сауну, а после угрожал бойцам Росгвардии, держа в руках гранату и обещая пустить в ход еще и нож.