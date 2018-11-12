Рейсовый автобус до Казахстана опрокинулся в кювет после аварии на трассе

После столкновения с грузовиком автобус съехал в кювет

В Новосибирской области междугородный автобус попал в ДТП, съехал с трассы и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.







ДТП случилось в Коченёвском районе — фотографию с лежащим в кювете автобусом опубликовало сегодня, 12 ноября, сообщество «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».







Как сообщили корреспонденту НГС в Управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области, в аварию рейсовый автобус Новосибирск — Павлодар попал ещё ночью. Это случилось на 1368-м километре федеральной автодороги «Иртыш».







«Водитель автобуса 1984 года рождения, мужчина, трезвый, управляет автобусом "Мерседес". Двигается по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону города Омска <…> и при неустановленных обстоятельствах совершает столкновение с автомобилем "Фотон" — это фургон, грузовичок небольшой, <…> который двигается во встречном направлении. От удара автобус съезжает в кювет и переворачивается на бок», — описал ДТП государственный инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД Константин Шкабарня.







В аварии пострадали водитель и пять пассажиров опрокинувшегося автобуса.





По словам Константина Шкабарни, детей среди пострадавших нет. У водителя автобуса и двух его пассажиров врачи обнаружили ушибы. Двое пассажиров получили травмы головы, а ещё одна пассажирка сломала руку.







На прошлой неделе рейсовый автобус с новосибирскими туристами попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. По словам очевидцев, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.