Рейсовый автобус до Казахстана опрокинулся в кювет после аварии на трассе
В ДТП пострадали 6 человек
В Новосибирской области междугородный автобус попал в ДТП, съехал с трассы и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.
ДТП случилось в Коченёвском районе — фотографию с лежащим в кювете автобусом опубликовало сегодня, 12 ноября, сообщество «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили корреспонденту НГС в Управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области, в аварию рейсовый автобус Новосибирск — Павлодар попал ещё ночью. Это случилось на 1368-м километре федеральной автодороги «Иртыш».
«Водитель автобуса 1984 года рождения, мужчина, трезвый, управляет автобусом "Мерседес". Двигается по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону города Омска <…> и при неустановленных обстоятельствах совершает столкновение с автомобилем "Фотон" — это фургон, грузовичок небольшой, <…> который двигается во встречном направлении. От удара автобус съезжает в кювет и переворачивается на бок», — описал ДТП государственный инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД Константин Шкабарня.
В аварии пострадали водитель и пять пассажиров опрокинувшегося автобуса.
По словам Константина Шкабарни, детей среди пострадавших нет. У водителя автобуса и двух его пассажиров врачи обнаружили ушибы. Двое пассажиров получили травмы головы, а ещё одна пассажирка сломала руку.
На прошлой неделе рейсовый автобус с новосибирскими туристами попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. По словам очевидцев, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/act54