подробности

Рейсовый автобус до Казахстана опрокинулся в кювет после аварии на трассе

В ДТП пострадали 6 человек

После столкновения с грузовиком автобус съехал в кювет
После столкновения с грузовиком автобус съехал в кювет

В Новосибирской области междугородный автобус попал в ДТП, съехал с трассы и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.


ДТП случилось в Коченёвском районе — фотографию с лежащим в кювете автобусом опубликовало сегодня, 12 ноября, сообщество «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


Как сообщили корреспонденту НГС в Управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области, в аварию рейсовый автобус Новосибирск — Павлодар попал ещё ночью. Это случилось на 1368-м километре федеральной автодороги «Иртыш».


«Водитель автобуса 1984 года рождения, мужчина, трезвый, управляет автобусом "Мерседес". Двигается по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону города Омска <…> и при неустановленных обстоятельствах совершает столкновение с автомобилем "Фотон" — это фургон, грузовичок небольшой, <…> который двигается во встречном направлении. От удара автобус съезжает в кювет и переворачивается на бок», — описал ДТП государственный инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД Константин Шкабарня.


В аварии пострадали водитель и пять пассажиров опрокинувшегося автобуса. 


По словам Константина Шкабарни, детей среди пострадавших нет. У водителя автобуса и двух его пассажиров врачи обнаружили ушибы. Двое пассажиров получили травмы головы, а ещё одна пассажирка сломала руку.


На прошлой неделе рейсовый автобус с новосибирскими туристами попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. По словам очевидцев, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.

Прочтений: 8912

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено