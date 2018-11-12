Полторы сотни новосибирцев получили травмы на скользких тротуарах
Дорожники сообщили, что вывезли с улиц три тысячи тонн льда и грязи
За прошедшую неделю больше сотни новосибирцев обратились в травмпункты после падения на скользких тротуарах.
«К сожалению, допущено 154 гололедных травмы», — сообщил на оперативном совещании у губернатора первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.
При этом, по его словам, за неделю с городских улиц вывезли три тысячи тонн льда и грязи.
Первые травмы из-за гололёда новосибирцы получили ещё в конце октября. Недавно дорожники сообщили, что плохо чистят тротуары из-за нехватки техники. В этом году на борьбу с гололёдом потратят больше 100 миллионов рублей.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова