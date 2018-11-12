проблема

Полторы сотни новосибирцев получили травмы на скользких тротуарах

Дорожники сообщили, что вывезли с улиц три тысячи тонн льда и грязи

Городские службы занимаются чисткой тротуаров, но гололёдных травм у новосибирцев избежать не удалось 
Городские службы занимаются чисткой тротуаров, но гололёдных травм у новосибирцев избежать не удалось 


За прошедшую неделю больше сотни новосибирцев обратились в травмпункты после падения на скользких тротуарах. 


«К сожалению, допущено 154 гололедных травмы», — сообщил на оперативном совещании у губернатора первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.


При этом, по его словам, за неделю с городских улиц вывезли три тысячи тонн льда и грязи. 


Первые травмы из-за гололёда новосибирцы получили ещё в конце октября. Недавно дорожники сообщили, что плохо чистят тротуары из-за нехватки техники. В этом году на борьбу с гололёдом потратят больше 100 миллионов рублей

Прочтений: 3043

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (69)69
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено