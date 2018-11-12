Полторы сотни новосибирцев получили травмы на скользких тротуарах

При этом, по его словам, за неделю с городских улиц вывезли три тысячи тонн льда и грязи.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.



Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.



Анна Богданова

Фото Густаво Зырянова